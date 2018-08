– Fotokrav vil gjøre det umulig å arrangere festivaler

Kultur

– Det er like fortvilende for oss som arrangører. Vi blir satt sjakk matt, kommenterer Svein Bjørge, sjef for festivalen Tons of Rock.

De største norske festivalaktørene reagerer på forslaget om å stille krav til fototilgang for at Oslo kommune skal leie ut arealer til arrangører.

Mandag skrev Dagsavisen om utspillet fra fotojournalist Fredrik Naumann, som i en kronikk på Medier24 ba Oslo kommune legge press på konsertarrangører for å få slutt på fotorestriksjoner når internasjonale artister opptrer i Oslo. «Oslo kommune bør nekte å leie ut Ekebergsletta og andre kommunale områder til festivaler hvis ikke arrangørene kan garantere fri adgang til nyhetsformidling», sa Naumann til Dagsavisen. Pressefotografenes klubb støttet utspillet. Kulturbyråd Rina Mariann Hansen (Ap) kommenterte at hun er prinsipielt enig, og vil se på hvilke krav kommunen har mulighet til å stille.

– Blir helt feil

Festivalsjef Svein Bjørge reagerer:

– Å stille krav til enkeltarrangører blir helt feil. Det ville vært umulig å arrangere konserter og festivaler hvis det skulle være krav fra kommunen om fri fototilgang, sier han.

I sommer har det vært flere ganger blitt konflikt mellom norske medier og festivalarrangører, etter at internasjonale artister har krevd fotorestriksjoner på festivalområder.

På Øyafestivalen i Tøyenparken fikk VG inndratt en fotoakkreditering etter å ha fotografert på festivalområdet under konsert med britiske Arctic Monkeys.

Da rapperen Eminem opptrådte på Voldsløkka i sommer, var det fotoforbud på hele området.

– Vi sier klart ifra

På sommerens Tons of Rock krevde toppnavnet Ozzy Osbourne fotoforbud under sin konsert, noe som førte til protester og boikott fra flere medier. Fra 2019 flytter Tons of Rock-festivalen fra Halden til Oslo og har fått Ekebergsletta som festivalområde.

– Vi sier klart ifra at vi er imot fotoforbud og prøver innstendig å få tilgang for fotografer. Som arrangører er jo vi selvsagt interessert i medieomtale. Men vi har heller ikke noe pressmiddel når en manager sier: Sånn er det, sier Bjørge.

– Nå må vi snakke med Oslo kommunen og forklare problemstillingen. Disse fotoreglene blir tredd ned over hodet på oss. Vi ønsker jo ikke å ha det sånn. Vi er prisgitt internasjonale management og artister, og det er vanskelig å dem til å gå bort fra fotokontraktene.

Etter sommerens fotokonflikter har også flere norske redaktører og presseorganisasjoner gått ut mot internasjonale artisters fotorestriksjoner.

– Det har liten effekt at norske medier eller norske arrangører sier: Dette kan vi ikke akseptere. Ofte gjelder de samme fotokontraktene for en hel verdensturné, sier Svein Bjørge.

– Man må gå på management og artister for å få løst opp i dette. Og da må internasjonale presseorganisasjoner på banen. Skal pressen gå til full krig, som det ser ut til at man legger opp til her, måtte man på internasjonalt nivå boikottet all omtale av en artist som krevde fotoforbud. Det ville kanskje monne. Å ta dette ut på de norske arrangørene, blir som å skyte på pianisten.

Ingen «quick fix»

– Dette vil være umulige vilkår å håndheve, istemmer Peer Osmundsvaag, arrangøren bak sommerens Eminem-konsert.

– I ytterste konsekvens vil et slikt krav gjøre at artisten velger en annen by enn Oslo å opptre i.

Med bookingfirmaet Atomic Soul står Osmundsvaag også bak bl.a. Piknik i Parken, som fra neste år skal finne sted i Sofienbergparken i Oslo.

– Et krav fra kommunen om fototilgang vil ikke være løsningen på denne utfordringen. Her finnes det dessverre ikke noen «quick fix». Vi og våre kolleger i arrangørbransjen jobber hardt for å slippe slike restriksjoner, men ofte uten å få gehør. Vi må forholde oss til kravene artistene stiller, sier Osmundsvaag.

Vanskelig for Øya

På spørsmål om det vil være mulig å oppfylle krav om fototilgang i en leiekontrakt med kommunen, svarer Øyafestivalens pressetalsmann Jonas Prangerød:

– Det vil nok være vanskelig. Det er grunn til å tro at de største artistene vil reagere ulikt på den type krav fra kommunene.

– Vi ønsker at norske medier skal ha tilgang til å fotografere under alle konsertene på Øya, men noen få ganger har ikke dette vært mulig. Dette handler om enkelte artisters krav, som vi gjerne får vite om ganske tett på festivalen. Vi kommer til å jobbe videre med dette, og vil diskutere problemstillingene med andre store festivalarrangører i Skandinavia utover høsten.

– Jeg tror ikke et slikt fotokrav vil være gjennomførbart. Det må uansett være opp til artistene om de ønsker å bli fotografert eller ikke, kommenterer Martin Nielsen, head promoter i Live Nation, Norges største konsertarrangør og del av det internasjonale underholdningskonsernet Live Nation. Gjennom flere tiår har Live Nation, tidligere Gunnar Eide Concerts, arrangert stadionkonserter på bl.a Valle Hovin i Oslo. Da Guns N Roses opptrådte på Valle Hovin i sommer, klarte Live Nation Norge å få forhandlet bort artistens krav om fotorestriksjoner.

– Fotorestriksjoner blir vanligere og vanligere, selv om markedsansvarlig Kristin Svendsen hos oss har gått i kamp for fotografene i mange år.

– Dessverre har mange fotografer, også internasjonalt, utnyttet muligheten til å få fotopass uten å ha noe medium i ryggen, og isteden solgt bildene. Flere og flere artister velger nå å ha sin egen fotograf på plass, som kan distribuere bilder til alle medier. Og flere artister vil også at bildene som spres skal komme fra fansen blant publikum som har mobilkameraer, forklarer Martin Nielsen hos Live Nation.