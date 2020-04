Kommunalminister Nikolai Astrup (H) var raskt ute med å avvise at det betyr noe som helst at Oslo bystyre onsdag kveld sa ja til å bevare hele eller deler av Y-blokka. Men rivingsmotstander og president Gisle Løkken i Norske arkitekters landsforbund (NAL) vil ikke være med på at at slaget om Y-blokka i realiteten er tapt, etter mange politiske og juridiske runder de siste årene.

– Som en papegøye

Løkken mener fortsatt at prosessen har foregått på siden av plan- og bygningsloven og derfor mangler demokratisk legitimitet. Han vil ikke gi seg på det.

På spørsmål fra Dagsavisen om ikke slaget om Y-blokka nå er tapt, svarer ikke Løkken direkte på det. Men han innrømmer at «en blanding av resignasjon og fornyet kampvilje» har begynt å bre seg i motstandernes rekker.

– Støtten fra Oslo kom seint?

– Det har tatt noen år for mange å forstå hvor galt dette vedtaket om riving er, og det blir ikke mer rett av at kommunalminister Nikolai Astrup gjentar og gjentar, som en papegøye, at Stortinget har vedtatt dette og derfor blir det slik, sier han til Dagsavisen.

Ingen vits med rettssak

Støtten og vedtaket fra flertallspartiene i Oslo bystyre varmet uansett. Denne ekstra runden kom etter at staten ba Oslo kommune uttale seg om noen endringer i planen for regjeringskvartalet. Veien videre for den motstandskampen er slik, ifølge Løkken: De vil forsøke å nå fram til stortingspartiene før revidert nasjonalbudsjett i mai. Dette må løses i Stortinget, mener han.

Parallelt må motstanderne innen 12. mai bestemme om de skal anke avslaget de fikk i tingretten på at rivingen må stoppes fram til deres den planlagte rettssaken. Rettssaken mot staten kan teoretisk fortsatt finne sted i slutten av august, ifølge Løkken, som er fullt klar over at rivingen av Y-blokka i praksis er i gang nå før sommeren.

Lykkes de med å fjerne Picassos kunst før august, innrømmer Løkken at det da ikke vil være noen vits i å gjennomføre en rettssak. Meningen med en rettssak er jo å bevare Y-blokka slik den er i dag, med Picassos to kunstverk som integrerte deler av Y-blokka.

– Om staten har kommet så langt med rivingen før august at de har påført Y-blokka uopprettelig skade, så har det jo ikke lenger noen hensikt med en rettssak, sier Løkken.

