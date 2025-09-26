Fortidens spøkelser

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her!

Karin Fossum byr på hyggelig gjensyn med gamle kjente, men ligger det ikke et lik der bak døra? Eller det dukker opp noen beinrester i en kjeller, eller noe flyter i vannet, inn mot brygga der noen sitter og fisker. Slikt skjer i romanen «Kom hjem, Amadou», som er Karin Fossums femte roman med den energiske politimannen Eddie Feber. Han som egentlig heter Edvard Ingemar Feber, har åtte barn og en kone som heter Karmen og skriver kriminalromaner.

På plass er også den varmhjertede, kloke Margot von Hanno. Og sannelig dukker gode, gamle Konrad Sejer opp i teksten. Fordi han en gang på 1980-tallet jobbet med en sak som aldri ble løst. En liten jente, Sonia Sanningen forsvant og ble aldri funnet. Heller ingen gjerningsmann ble tatt.