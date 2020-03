Forsvareren ber om frifinnelse for voldtektstiltalt kulturprofil

Forsvarer Elisabeth Myhre avsluttet sin prosedyre i Oslo tingrett mandag ettermiddag, og saken tas nå opp til doms.

– Det nedlegges påstand om at han blir å frifinne, sa advokat Myhre i retten.

Tiltalen omfatter voldtekt av yngre kvinner mens de var beruset eller sov. Forsvareren hevder at anklagene er blitt til gjennom en «informasjonsspredning» fra dem som først anmeldte kulturprofilen.

– De tidsnære sporene går ikke i hop med anklagene som fremmes flere år senere, sa hun.

Hun ber retten merke seg at ingen av anklagene ble framsatt uavhengig.

– Man skal ikke glemme at denne saken begynte som et felles initiativ mellom to bestevenninner og i kjølvannet av kampanjen #jegharopplevd. Det startet store rykter i et miljø, sa forsvareren.

Medie- og kulturprofil

Den 50-årige mannen, som har hatt ledende stillinger i en festival og i mediebransjen, er tiltalt for ni voldtekter, men nekter straffskyld.

Forsvareren trakk blant annet fram at flere av de fornærmede og den tiltalte hadde mye kontakt med til dels ganske positiv tone i tiden etter episodene som senere er anmeldt.

Hun pekte på at en av kvinnene blant annet var på fest med kulturprofilen og også på andre måter kommuniserte med ham i tiden etter at overgrepet skal ha funnet sted.

Hevder seg utsatt for konspirasjon

I den aktuelle saken dreide det seg om rundt årsskiftet 2014/15.

– Det første sporet vi får om at noe er galt i relasjonen mellom dem, er 20. juli 2015. Hun svarer ikke på den tiltaltes melding, sa forsvareren.

– Helt sammenfallende med at hun og NN (en annen kvinne som har anmeldt mannen, red.anm.) har startet sin prosess, fortsatte hun – med henvisning til det hun omtaler som «informasjonsspredningen».

Under 16 år

Mannen er også tiltalt for seksuell omgang med en person under 16 år, noe som skal ha skjedd på en fest på sensommeren 2011.

– Er det slik at det skjedde seksuell omgang, eller var det bare klining? sa forsvareren, som mener det ikke er noen bevis for seksuell omgang.

Kulturprofilen har i retten vedgått at de to hadde seksuell omgang, men først etter at jenta fylte 16 år på høsten 2011.

Forsvareren gjorde også et poeng av at den aktuelle jenta hadde kontakt med tre av dem som allerede hadde anmeldt kulturprofilen, før hun skulle i avhør.

Aktor avviser hevntokt

I retten har kulturprofilen forklart at han ikke kjenner seg igjen i kvinnenes forklaringer. Han hevder de ønsker å ramme ham, og også at de har såkalte falske minner.

Det bestrider aktoratet.

– Det er etter vårt syn ingenting som har kommet fram under bevisførselen som tyder på at de fornærmede har dannet en form for konspirasjon eller hevet seg med på et hevntokt – bevisst eller ubevisst – mot tiltalte, sa statsadvokat Trude Antonsen i sin prosedyre i forrige uke.

Aktoratet har lagt ned påstand om 14 års fengsel for kulturprofilen.

Fra 2005 til 2014

Overgrepene skal ha skjedd mellom 2005 og 2014 blant annet i mannens leilighet i Oslo, på forskjellige hoteller eller festivalen der han jobbet. I tillegg er han tiltalt for bruk av MDMA, også omtalt som ecstasy.

Mannen var opprinnelig siktet for voldtekt av 13 kvinner. Han har tidligere anmeldt åtte kvinner for falsk eller uriktig forklaring.

Straffesaken mot kulturprofilen startet i Oslo tingrett 21. januar. På grunn av koronasituasjonen ble prosedyrene utsatt tre dager og startet torsdag i forrige uke. Avslutningen av saken ble gjennomført med flere av bistandsadvokatene til kvinnene i en tilstøtende sal til hovedsalen – sammen med pressen. I tillegg fulgte fire bistandsadvokater saken fra hjemmekontor via videolink.

Dommer Marianne Trætteberg varslet før retten ble hevet at det trolig vil ta en del tid før dommen kommer. Et anslag er at det kommer til å ta like lenge som hovedforhandlingene har vart, altså ni uker. (NTB)

