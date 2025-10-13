Forfatteren Liv Køltzow er død: – En av våre fremste forfattere

Liv Køltzow da hun kom med sin siste roman «Melding til alle reisende» i 2015. Mimsy Møller

– Med Liv Køltzows bortgang har Norge og Aschehoug mistet en av våre aller fremste forfattere, skriver forlegger Mads Nygaard ifølge VG.

Køltzow (f. 1945) var særlig kjent for sitt tidlige feministiske ståsted, men uttalte selv om sitt forfatterskap at det var to temaer som går igjen – nemlig tiden og bevisstheten.

– Jeg har ikke primært siktet meg inn på kvinners liv. Jeg har alltid skrevet for både kvinner og menn, sa hun til Aftenposten i 2018.

Kritikerrost

Hennes siste roman «Melding til alle reisende» kom ut i 2015, 13 år etter den forrige romanen og rundt 13 år etter at hun fikk diagnosen Parkinsons sykdom. I 2021 ble dagboknotatene hennes utgitt, under tittelen «Dagbøker i utvalg 1964-2008», og vant kritikerprisen.

Liv Køltzow tilhørte kretsen rundt litteraturtidsskriftet Profil på 60-tallet, og debuterte i 1970 med novellesamlingen «Øyet i treet». I 1972 kom hennes første roman, «Hvem bestemmer over Bjørg og Unni?», før hun nådde bredere ut med biografien «Den unge Amalie Skram».

Et særegent bidrag

Sin første Bragepris mottok hun i 1997 for romanen «Verden forsvinner». Da Køltzow i 2021 mottok hedersprisen under Brageprisutdelingen, het det at hun i bok etter bok utviste stor språklig bevissthet og psykologisk innsikt. Juryen trakk fram hvordan hennes forfatterskap representerte særegne bidrag til norsk litteratur.

Liv Køltzow mottok en rekke priser, blant dem Gyldendalprisen og kritikerprisen (2015) Aschehougprisen (2018), og ble to ganger nominert til Nordisk råds litteraturpris.

– En av våre aller fremste forfattere, sier Aschehoug-forlegger Mads Nygaard om Liv Køltzow, som han her deler ut Aschehougprisen til i 2018. Heiko Junge / NTB