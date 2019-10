Forfattere reagerer kraftig på tildelingen av Nobels litteraturpris til Handke

I dag kunngjorde Svenska Akademien at Nobels litteraturpris for 2018 går til den polske forfatteren Olga Tokarzuk. Den østerriske forfatteren Peter Handke får prisen for 2019.

Mange forfattere reagerer kraftig på at Handke er tildelt prisen.

– Noen kunstnere solgte sin sjel for ideologier (Hamsun), noen for hat (Celine), noen for penger og makt (Kusturica), men den som har krenket meg mest, er Handke med sin naivitet overfor Milosevic-regimet, uttaler den slovenske forfatteren Miha Mazzini i The Guardian.

Mazzine sier det er personlig og viser til sine egne opplevelser fra borgerkrigen i Jugoslavia.

Kontroversiell forfatter

Handke ble tildelt Ibsenprisen i 2014. Da ble han møtt av demonstranter som beskyldte ham for å bagatellisere serbiske krigsforbrytelser. Den østerrikske forfatteren var tilstede under begravelsen til Serbias tidligere leder Slobodan Milosevic, som døde i 2006. Milosevic sto da tiltalt for krigsforbrytelser i Haag.

SVTs litteraturkritiker Ingrid Elam kaller det «en kontroversiell skrell» at Handke får prisen. Litteraturredaktør Jes Stein Pedersen i den danske avisen Politiken, skriver at Nobelkomiteen provoserer ved å gi prisen til «en politisk tonedøv intellektuell».

SVT lister opp en rekker personer som mener Handke aldri burde fått prisen, deriblant den serbiske forfatteren Sasa Ilic.

Til Radio Slobodna Evropa sier Ilic at det første han tenker på, er Handkes tale i begravelsen til Milosevic .

Ilic mener Handkes tilstedeværelse i begravelsen og andre uttalelser han har kommet med om krigen, burde ført til at han var uaktuell for prisen for all framtid.

– En propagandist for regimet til Milošević

Den britiske forfatteren Hari Kunzru reagerer også. På Twitter skriver han at han satt i juryen som besluttet å gi Man Booker-prisen til Olga Tokarczuk.

Han skriver videre at han underviser om Handke – som han mener er en stor forfatter, men han har sagt til sine studenter at Handke gjennom å «lovprise» Milosevic i begravelsen ikke har vært å anse som en kandidat for prisen.

Til The Guardian sier Kunzru at Handke ville vært en aktuell kandidat for prisen tideligere om han ikke hadde valgt å bli en «propagandist for regimet til Milosevic».

– Mer enn noen gang trenger vi intellektuelle i offentligheten som står fram og forsvarer menneskerettighetene mot likegyldigheten og kynismen til våre politiske ledere. Handke er ikke en slik person, sier Kunzru.

Kraftige reaksjoner også i Norge

Aage Borchgrevink, seniorrådgiver i Helsingforskomiteen, uttaler til Dagbladet at han mener det er en skandale at Handke fikk prisen.

– Jeg synes dette er en helt selvdestruktiv avgjørelse av Akademien. I det året hvor vi forventer at de ser prisen i en politisk kontekst, så velger de så suverent å se bort fra det med den ene prisen sin.

Han har lest bøkene til Handke med stor interesse:

– Men han har hatt et engasjement og en politisk rolle på Balkan, der han har fornektet de mest alvorlige forbrytelsene i Europa siden holocaust, sier han og viser til at Handke har fornektet folkemordet i Srebrenica og støttet krigsforbrytere.

Borchgrevink mener Akademiens begrunnelse om at de må skille litteratur fra politikk er naiv og at den viser «et elendig litteratursyn».

– Dette er nok en trist dag for Svenska Akademien. De skyter seg selv så fantastisk i foten. Dette kommer til å gå inni politikken på Balkan. Å benekte at litteraturen er politisk, er veldig dårlig gjort mot litteraturen.

Svenska Akademien begrunner tildelingen med at Handke «med stor språkkunst har utforsket periferien og menneskets konkrete erfaringer».

Glad for at Handke får prisen

Det er også mange som har uttrykt glede over at Handke får prisen, deriblant den norske forfatteren Jon Fosse, som har oversatt to av Handkes teaterstykker til norsk.

– Handke har vært min favoritt i mange år, og jeg er svært glad for at han får prisen i år, sier Fosse i en pressemelding.