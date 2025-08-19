Forfattere og Kultur-Norge tok farvel med Bringsværd

Forfatter Tor Åge Bringsværd begraves fra Såner kirke i Vestby. Han ble 85 år. Han hadde en enorm litterær produksjon for lesere i alle aldere. Ole Berg-Rusten / NTB

Forfatterkolleger, kulturfolk, og familien samlet seg i kirken i Vestby i Akershus tirsdag. De var der for å ta farvel med den populære forfatteren, som har hatt en enorm litterær produksjon for lesere i alle aldere, med over 350 titler innenfor mange sjangere.

Tor Åge Bringsværd døde 4. august, 85 år.

Blant dem som var der var redaktør og forfatter Anders Heger, som også var en nær venn med Bringsværd over mange tiår, forfatter Erik Fosnes Hansen og forfatterforeningens leder, Bjørn Vatne, som var en stor beundrer.

Trine Skei Grande, direktør i forleggerforeningen, var til stede. I tillegg illustratør Anne G. Holt og forfatter John Erik Riley som også holdt taler.

Forfattervenner, kulturfolk og familie var samlet til begravelsen til forfatter Tor Åge Bringsværd som ble begravet i Såner kirke i Vestby tirsdag. Ole Berg-Rusten / NTB

Døra til fantastisk

– Tor Åge Bringsværd slo opp døra til det eventyrlige, det fantastiske, det utrolige og det urgamle mytologiske for nordmenn på et tidspunkt da vi var i ferd med å glemme det, da det hverdagslige hadde tatt det eventyrliges plass. Og gjennom et svimlende forfatterskap fortsatte han stødig å befolke dette rommet – utvide det, og invitere stadig flere inn, sa redaktøren Anders Heger under talen.

Han forteller om sitt første møte med forfatterskapet hans via antologien Østenfor Sol som var redigert i samarbeid med Jon Bing.

– Den endret for resten av livet min forståelse av hva litteratur kunne være, forteller han.

– Tor Åge må være litteraturhistoriens mest tolerante mann.

Såner kirke i Vestby tirsdag. Forfatter Tor Åge Bringsværd som ble 85 år, begraves. Ole Berg-Rusten / NTB

Forfatter Erik Fosnes Hansen forteller i sin tale om da han som 20-åring møtte Bringsværd for første gang.

– Da jeg første gang møtte Tor Åge, var det som å møte gud. Iallfall var det som å møte Ruffen. Eller Helmer og Sigurdsson. Og Det blå folket. Og Bløtkakemannen. Og stjerneskipet Marco Polo, hele besetningen, forteller Fosnes Hansen i talen sin under begravelsen.

– Å være sammen med eventyrfortelleren Tor Åge, det var et eventyr i seg selv. Da befant man seg østenfor sol og vestenfor måne. På dette mystiske, ikke- definerbare sted utenfor tid og rom, men som lignet svært på hans arbeidsværelse, utøvet han en voldsom produktivitet. Det ynglet og yret på en måte norsk litteratur aldri har sett maken til, sa Fosnes Hansen.

Science fiction fra Skien

Tor Åge Bringsværd ble født 1939 i Skien, men bodde store deler av sitt voksne liv i Hølen, der han var en velkjent skikkelse i lokalmiljøet.

Ordfører Tom Anders Ludvigsen i Vestby var også blant de mange lokale som stilte opp ved begravelsen, og han holdt også en tale under begravelsen. Musikerne som spilte var blant flere jazzmusiker Kristoffer Lo og folkemusiker Tuva Færder.

Forfatter Erik Fosnes Hansen ankommer begravelsen til forfatter Tor Åge Bringsværd i Såner kirke i Vestby. – Å være sammen med eventyrfortelleren Tor Åge, det var et eventyr i seg selv, forteller han i talen i begravelsen. Ole Berg-Rusten / NTB

Leder Bjørn Vatne i Den norske Forfatterforeningen fortalte også om møtet med science fiction-bokseriene Bringsværd lanserte. Det ble den store åpneren som utvidet litteraturen for de mange unge lesere.

– I Norge, der den politisk orienterte sosialrealismen virkelig gjorde sitt inntog i årene rundt Bringsværds debut, var det ingen selvfølge at noen skulle løfte opp en slik retning. Og fantasiens fane var nok heller ikke lett å bære i offentligheten. Men Tor Åge Bringsværd senket den aldri, sier forfatterforeningens leder.

– Helt fra starten av karrieren har han forsynt kollegaene som skriver i dette landet med en uvurderlige gave: Frihet. Det kan altså ikke sies tydelig nok hvor viktig Tor Åge Bringsværd har vært for bredden i norsk litteratur. Men også for høyden, sa Vatne.

Forleggerne Anders Heger i Cappelen Damm (til høyre) og Einar Ibenholt i Gyldendal ankommer begravelsen til forfatter Tor Åge Bringsværd i Såner kirke i Vestby. – Forfatteren slo opp døra til det eventyrlige for nordmenn, sier Heger Ole Berg-Rusten / NTB

350 titler

Bringsværd sto også bak en rekke radioprogram og tidsskrifter.

Han forfatterdebuterte i 1967, og høstet strålende kritikker og ble tildelt en rekke prestisjefylte priser, som Kritikerprisen, Rivertonprisen, Aschehougprisen, Doblougprisen, Riksmålsprisen, Ibsenprisen, Andres Jahres pris og han ble utnevnt til Kommandør av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden.

Administrerende direktør i forleggerforeningen Trine Skei Grande ankommer begravelsen til Bringsværd i Såner kirke i Vestby. Ole Berg-Rusten / NTB

For ulike bøker i serien Gobi ble han nominert til Nordisk råds litteraturpris hele tre ganger. Bringsværd bøker er oversatt til mer enn 20 språk, og teaterstykkene hans er oppført i mange land.

Teatersjefene Kjetil Bang-Hansen (til venstre) og Ola B. Johannessen ankommer begravelsen i Såner kirke i Vestby. Ole Berg-Rusten / NTB