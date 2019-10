– Det blir vel neppe aktuelt, men jeg ville ikke takket nei til Nobelprisen.

Dette sier forfatter Olaug Nilssen.

– Svenska Akademien er skittent. Forfattere bør ha moralsk ryggrad til takke nei til Nobelprisen, uttalte litteraturkritiker Bernhard Ellefsen til Dagsavisen i går. Til det svenske telegrambyrået TT sist uke uttalte Ellefsen at han håpet Svenska Akademien ville utpeke en forfatter som takket nei til prisen.

Bernhard Ellefsen. Foto: CappelenDamm

Dømt for voldtekt

Svenska Akademien som utpeker vinneren av Nobelprisen i litteratur har vært hjemsøkt av skandaler og maktkamp de siste to årene. Den Akademin-tilknyttede kulturprofilen Jean Claude Arnauld soner for tiden en to og et halvt års dom for voldtekt. En rekke kvinner har stått fram og fortalt om overgrep og seksuell trakassering fra Arnault, som bl.a skal ha skjedd i en leilighet disponert av Svenska Akademien.

En advokatgransking gjennomført av Akademien konkluderte at Arnault har lekket sju nobelprisvinnere før prisutdelingen. Arnaults ektefelle Katarina Frostensson trakk seg fra Akademien i januar i år.

Akademiens sekretær Sara Danius ble tvunget til å gå av i april 2018. Nobelprisen for 2018 ble ikke utdelt på grunn av skandalene i Akademien. Etter en opprydningsaksjon og endrede rutiner for årets prisutdeling skal Svenska Akademien torsdag kl 13 annonsere to Nobelprisvinnere, en for 2018 og en for 2019. De kan godt takke ja til prisen, synes Olaug Nilssen.

Tidligere i år mottok hun Dobloug-prisen, som Svenska Akademien deler ut hvert år til to norske og to svenske forfattere.

– Jeg gjorde meg noen tanker rundt dette da jeg fikk Dobloug-prisen. Men det er en norsk jury som utpeker vinneren. Det gjorde det mindre problematisk. Det er ikke Horace Engdahl som har bestemt at jeg skal få Dobloug-prisen. Da ville jeg nok strittet imot, sier Olaug Nilssen. Engdahl sto sentralt i striden rundt Akademien, har senere tatt voldtektsdømte Jean Claude-Arnauld i forsvar, og var med på å presse Sara Danius til å gå, noe som vakte voldsomme protester i Sverige. Bernhard Ellefsen sammenlignet Engdahl med Donald Trump i intervjuet med svenske TT.

– Det var stas at konvolutten kom fra Svenska Akademien, men det var en dobbelthet i det samtidig. Jeg mottok prisen med blandede følelser. Jeg reagerer på bråket i Svenska Akademien, det er jo en tragikomedie, understreker Nilssen.

Oterholm: - Ubehagelig

Anne Oterholm, skjønnlitterær forfatter, tidligere leder for Forfatterforening og leder for Kulturrådets fagutvalg for litteratur, mener også at det er for strengt å kreve at forfattere skal si nei til en pris fra Svenska Akademien.

– Det er veldig mange problematiske sider ved Svenska Akademien. Men jeg vil ikke kreve at nobelvinneren skal ta støyten. Det er ikke en forfatters moralske ansvar å skulle si nei takk til en Nobelpris, mener Oterholm.

– Forfatterne som blir tildelt Nobelprisen i morgen vil takke ja. Men det må være fryktelig ubehagelig å motta denne prisen i år, sier Oterholm.

– Ikke bare på grunn av voldtekt og korrupsjon, men på grunn av hvordan Akademien er skrudd sammen. Akademien utnevner selv sine medlemmer. Det er ingen ekstern valgkomite eller oppnevningsinstans. Det er svært problematisk.

Nobelstiftelsen påpeker at Svenska Akademien har lagt om på utdelingsrutinene i år og endret sammensetning (se under). Oterholm mener likevel at Akademien er en problematisk instans.

– I virkeligheten har jo prisen samme troverdighet som før skandalene startet. Utdelingen er jo ikke blitt dårligere. Men hittil har vi lukket øynene for det problematiske ved systemet bak utdelingen. Systemet er det samme. Det er jo ikke bra.

– Det kan godt være at de nyvalgte medlemmene er utmerkede kandidater og at de har gode litterære diskusjoner. Men vi kan ikke få vite om de er valgt inn for at de ikke kommer til å lage noen revolusjon. Mange fra det gamle regimet sitter igjen i Akademien. Systemet mangler transparens. Et mer åpent system ville vært mer tillitvekkende. Kanskje burde man utsatt utdelingen ett år til for å finne andre og bedre ordninger, sier Oterholm.

Vigdis Hjorth. Foto: Mimsy Møller

Håper på Vigdis

– Jeg kan forstå at Bernhard Ellefsen kommer med denne kritikken. Han tvinger folk til å tenke over situasjonen rundt Nobelprisen. Men jeg ville ikke vært så hard selv. Jeg vil ikke dømme noen for å ta imot Nobelprisen. Men man må man kunne forsvare å ta imot prisen.

– Hva kan være forsvaret for å ta imot Nobelprisen?

– Tja… jeg var ung og trengte pengene? sier Olaug Nilssen.

– Bernhard Ellefsen har vel fast lønn. Forfatteryrket er usikkert. Anerkjennelsen man får gjennom en pris som Dobloug-prisen eller Nobelprisen er en viktig drivkraft.

På spørsmål om hvem hun håper for nobelprisen i år, svarer Olaug Nilssen:

– Jeg håper Vigdis Hjorth får nobelprisen, og at hun takker ja. Jeg er sikker på at hun ville holdt en interessant takketale.

Nobelstiftelsen svarer

– Nobelstiftelsen burde fratatt Svenska Akademien ansvaret for å dele ut Nobelprisen. Forslaget var på Nobelstiftelsens bord, uttalte litteraturkritiker Bernhard Ellefsen til Dagsavisen i går.

Nobelstiftelsen ønsker ikke å kommentere ytterligere begrunnelsen for å fortsette med Svenska Akademien som prisutdeler, men presseansvarlig Mikael Östlund i Nobelstiftelsen påpeker at Svenska Akademien har ryddet opp ved bl.a å endre sammensetning og vedtekter.

«Når Nobelstiftelsen 5. mars i år kunngjorde at Nobelprisen i litteratur igjen kunne deles ut, var det fordi styret anså at de tiltak Svenska Akademien har truffet, og nå gjennomfører, skaper gode muligheter for å gjenopprette Svenska Akademiens tillit som prisutdelende institusjon».

«De viktigste tiltakene var at:

* Nobelkomiteens sammensetning er endret og komplettert med fem uavhengige eksterne medlemmer. Den nye komiteen legger fram sitt eget enstemmige forslag til Nobelprisvinner

* Flere nye ordinære medlemmer var valgt inn i Svenska Akademien

* Regelverket var endret slik at det var mulig for medlemmer å trekke seg

* Medlemmer som var under etterforskning for habilitetsbrudd eller lovbrudd var ikke lenger del av Akademien

* Vedtektene var gjort tydeligere

* Svenska Akademien har forpliktet seg til å utrede spørsmålet om hvordan eksklusjonssaker skal håndteres framover» skriver Mikael Östlund i epost til Dagsavisen.