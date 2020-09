Foreslår Harald Are Lunds plass ved nye NRK

– Harald Are Lund var så viktig. Han fortjener at NRK oppkaller en plass etter ham, sier Jørgen «Joddski» Nordeng, artist og programleder på NRK P13.

I programmet «Superstars», som Nordeng leder sammen med rapper Don Martin, lanserte de fredag et initiativ for å opprette Harald Are Lunds plass på den nye NRK-tomta.

Don Martin og Joddski leder NRK P13-programmet «Superstars». Foto: NRK

Radiopersonlighet og musikkprodusent Harald Are Lund døde 4. september, etter en tids sykdom. Hans bortgang ble toppsak på NRK-nyhetene, skapte hyllestbølger i sosiale medier, og omfattende minneord i de store mediene. Minneordet i Dagsavisen var blant avisens mest leste nettsaker tirsdag 9. september, da nyheten om dødsfallet ble kjent. «En av norsk radios største legender» skrev Geir Rakvaag i Dagsavisens minneord.

Anne Grete Preus’ gate

Ideen om å hedre Harald Are Lund med et gatenavn kom fra Jørgen Nordeng, som postet i en Facebook-diskusjon da nyheten kom at Harald Are Lund var død: «Gi mannen en gate oppkalt etter seg!»

– Diskusjonen fikk meg til å tenke på initiativet til Anne Grete Preus’ gate. Jeg tenkte at Harald Are Lund iallfall er en som fortjener å få oppkalt en gate eller en plass etter seg, sier Nordeng. Der det nye NRK-bygget skal ligge, bør det være en Harald Are Lunds plass, sier Nordeng.

Etter Anne Grete Preus' bortgang i 2019 foreslo artist og forfatter Morten Jørgensen at Oslo kommune burde oppkalle en gate etter henne. Ideen ble tatt videre av bydelsutvalget på Frogner, der Preus bodde fra 1985 til sin død. I fjor høst vedtok Frogner bydelsutvalg enstemmig å oppkalle en gate etter Anne Grete Preus i den nye bebyggelsen på Filipstad.

Tidligere i år solgte NRK kringkastingshuset på Marienlyst. Nå er NRK på utkikk etter tomt for nytt hovedkvarter, og Økern og Tøyen i Oslo er blant de omtalte alternativene.

Det er bydelsutvalgene i Oslo som tildeler nye gatenavn, mens bystyret kan tildele gate- og veinavn i Oslo sentrum. Gater kan ikke oppkalles etter levende personer, og gatenavn kan i utgangspunktet ikke endres.

– Enorm innfytelse

Harald Are Lund gikk av med pensjon fra NRK i 2016, da han fylte 70 år. Da hadde han hatt musikksendinger på NRK fast gjennom nesten 50 år.

Harald Are Lund, her i 2016. Foto: John Trygve Tollefsen

Han var fra Oslo og bodde i byen det meste av sitt liv, men på 2000-tallet flyttet han til hus på landet for å få plass til bøker og plater.

Harald Are Lund bisettes fredag 25. september fra Vallset kirke ved Tangen, der han bodde.

– For meg, og for flere generasjoner radiolyttere, var Harald Are Lund en døråpner. Han hadde enorm innflytelse. Om det var rap, pønk, metal, house eller støy, han var den første til å spille det nyeste. Og det holdt han på med helt til det siste. Han var utrettelig i så mange år. Vi har mye å takke ham for, sier Jørgen Nordeng.

– Han sto for en viktig del av den musikalske dannelsen for omtrent alle nordmenn over 30. Han viste meg som var oppvokst på bygda at det var greit å være annerledes og å være opptatt av annerledes musikk. Han pekte ut veier videre, mener Nordeng.

På starten av 2000-tallet var Nordeng den ene halvdelen av den banebrytende norske hip hop-duoen Tungtvann. De senere årene har han drevet som DJ, skribent og programleder ved siden av solokarriere som rapper under artistnavnet Joddski.

Hip hop-programmet «Superstars» har han hatt på P13 siden 2018 sammen med rapper og artist Don Martin alias Martin Raknerud.

– Harald Are Lunds plass bør ligge ved hovedinngangen til det nye NRK-bygget, for å minne NRK om sitt allmennkringkasteroppdrag, mener Martin Raknerud.

– Harald Are Lund lærte bort musikk for et stort publikum. I sosiale medier har vi sett de siste ukene hvordan Harald Are Lunds gjerning har inspirert andre i NRK, inkludert oss, til å drive videre denne opplysningsgjerningen, sier Raknerud.

– Vil NRK i framtida ha plass til en personlighet som Harald Are Lund? spør Jørgen Nordeng.

– Jeg er opptatt av NRKs rolle som allmennkringkaster, i en tid preget av musikkformatering og spillelister, der NRK blir stadig mer opptatt av å konkurrere med kommersielle kanaler. Harald Are Lunds plass vil være en påminnelse om allmennkringkastertanken – og så klart et minnesmerke over alt Harald Are Lund har gjort, gjennom 50 år i NRK, sier Nordeng.

Støtter forslaget

Mangeårig venn og kollega Thomas Felberg støtter forslaget om å oppkalle en plass ved NRK-bygget etter Harald Are Lund.

– Det er en fantastisk idé! Jeg støtter ideen av hele mitt hjerte, som god kollega og nær venn av Harald, sier Thomas Felberg, kjent fra NRKs TV-suksesser «Tidsbonanza» og «Stjernekamp».

Thomas Felberg. Foto: Vidar Ruud/NTB

Felberg lagde rockhistoriske programmer sammen med Harald Are Lund på P3 fra 2003 til oppstarten av P13 i 2014 . Flere av dem, som «Arkivskapet» og 30-timers serien «Veien til Velvet Underground» er fortsatt tilgjengelige i NRKs radiospiller.

– Harald Are Lund var hele Norges musikkformidler, gjennom 50 år i NRK. Hvor mange av hans format har vi i norsk kulturliv? Han fortjener å hedres, mener Thomas Felberg.

HARALD ARE LUND (1946-2020)

* Programleder og plateprodusent. Ansatt i NRK Radio siden 1967.

* Fikk sitt første egne radioprogram i 1968, «Platespiller'n»

* Var blant de første som var med over til de nye radiokanalene P2 (1984), P3 (1993) og NRK P13 (2014)

* Kjent for sin uanstrengte sjangermiks med plass til alt fra frijazz, eksperimentell elektronika og støy til psykedelika, punk og prog.

* Fram til 1980-tallet produserte han plater for en rekke norske artister, bl.a Junipher Greene, Vømmøl Spelemannslag og Can Can

* Gikk av med pensjon ved fylte 70 år i 2016.

* I 2017 ble han den første som ble tildelt Rockheims ærespris.

* Døde 4. september i år

Harald Are Lund, her i 1985. Foto: NTB

RADIOGRAFI: HARALD ARE LUND - ET LIV PÅ NRK

1968 - 1971: Platespiller’n

1970 - 1985: Blå minutter

1971: Pop 71

1972: Pop 72

1973: Pop 73

1974: Pop 74

1975: Pop 75

1975 - 1980: Grammoforum

1979 - 1984: Radioskopet

1980 - 1981: Grå minutter

1981 - 1993: Regnbuen – et musikkprogram i flere farger

1983: Studio 83

1984: Studio 84

1984 - 1993: Musikk under stjernene

1984 - 1987: Kveldsrocken

1987 - 1989: Nattrocken

1989 - 1991: Piggtrådpaviljongen

1991 - 1993: Råttågått

1993 - 2001: Roxrevyen

1996 - 2001: Jazzågitt

2001 - 2003: Hal 9000

2003 - 2013: Harald Are Lund

2014 - 2016: Harald Are Lund spiller sitt liv