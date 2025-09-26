Følelsen av fullkommen mental likevekt

Daniela Reyes imponerer på "det vanskelig andrealbumet", som hun har kalt «La meg bli ditt gjemmested». Foto: Sverre Kvamme

Jeg tilhører en annen generasjon enn Daniela Reyes. Jeg blir nærmest sjokkert over å oppdage at det er (helt nøyaktig til og med) fire år siden debutalbumet «Engangsdager», som jeg fort kunne sagt kom ut i fjor. Jeg husker det som om det var i går, denne underfundige debuten som gjorde så sterkt inntrykk med sine spesielle innfallsvinkler. Det som kalles «det vanskelige andrealbumet» blir ofte verre å få til når det tar så lang tid. Her er det ingen grunn til bekymring.

En av de mest sjarmerende sangene hennes i første runde var den som het «Usikker musiker». Betenkelighetene var unødvendige. Usikkerhetene er i alle fall borte nå . «Har tatt løpefart mot verden/ikke sett hvor jeg er på vei hen/men jeg ser det jo nå», synger hun i «På tide å dra hjem».