Håvard Bustnes har laget film om Rob Moore, som skal ha infiltrert anti-asbest-aktivister på vegne av asbest-bransjen – og omvendt. Foto: Håvard Bustnes

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her!

Først: noen fun facts om asbest! En populær gruppe mineraler benyttet i byggematerialer helt tilbake i steinalderen, som trolig tok kverken på millioner av mennesker før de betydelige skadevirkningene ble oppdaget på 1970-tallet. Bruken av asbest i byggemateriale er nå forbudt i de fleste land, men benyttes fremdeles i Kina, Russland, Brasil, Afrika og India.

Lysskye profitører tjener fortsatt enorme summer på gruvedrift som utvinner asbest, uten å være nevneverdig bekymret av at senskader fra asbest-eksponering (ifølge Verdens helseorganisasjon) fortsatt tar livet av over 250.000 mennesker årlig. Denne korrupte industrien domineres angivelig av russiske oligarker som styrer i skyggene, bestikker politikere og driver multinasjonale skallselskaper benyttet til hvitvasking av mafiapenger.