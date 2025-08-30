Fisking i Valdres: Den beste fiskehistorien i norsk pop

Siden Viggo Sandviks «Fisking i Valdres» snart kommer ut i plateserien Norske Albumklassikere benytter vi anledningen til å minne om en av de største suksessene i norsk pop på 80-tallet. Og en tilhørende heisatur med Valdresbanen.

Viggo Sandvik håver inn storfangst på vei til 'Fisking i Valders': Tor Milde og ølglasset hans.
– Valdresbanen fra Oslo til Fagernes ble lagt ned året etter. Jeg er ikke sikker på om det var en sammenheng der, humrer Viggo Sandvik i dag, 37 år etter. Det skulle vise seg at det medbrakte pressekorpset på lanseringsturen til Valdres ikke var så interessert i fisking, men derimot levde mer enn godt nok opp til singelplatas B-side som het «Halvfull på øl».

Sommeren 1988 hørte mange på «Sweet Child o’Mine» med Guns N’Roses, «Fast Car» med Tracy Chapman eller «Teardrops» med Womack & Womack. Men i Norge var det «Fisking i Valdres» som ble den store sommerhiten. Med Viggo Sandvik, fra før godt kjent fra Vazelina Bilopphøggers, og en gjesteopptreden fra Hege Schøyen, som illsint fiskerfrue som satt igjen hjemme og følte seg forsmådd. 

