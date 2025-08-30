Fisking i Valdres: Den beste fiskehistorien i norsk pop

Viggo Sandvik håvet inn storfangst på vei til «Fisking i Valdres»: Tor Milde og ølglasset hans. Foto: Yan Friis

– Valdresbanen fra Oslo til Fagernes ble lagt ned året etter. Jeg er ikke sikker på om det var en sammenheng der, humrer Viggo Sandvik i dag, 37 år etter. Det skulle vise seg at det medbrakte pressekorpset på lanseringsturen til Valdres ikke var så interessert i fisking, men derimot levde mer enn godt nok opp til singelplatas B-side som het «Halvfull på øl».

Sommeren 1988 hørte mange på «Sweet Child o’Mine» med Guns N’Roses, «Fast Car» med Tracy Chapman eller «Teardrops» med Womack & Womack. Men i Norge var det «Fisking i Valdres» som ble den store sommerhiten. Med Viggo Sandvik, fra før godt kjent fra Vazelina Bilopphøggers, og en gjesteopptreden fra Hege Schøyen, som illsint fiskerfrue som satt igjen hjemme og følte seg forsmådd.