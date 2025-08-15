Det er plass til flere på Bislett-gresset når kvartetten Golfklubb, bestående av Frikk Villard, Oscar Berggaard, Hallvard Sand Gimming og Ludvik Haug, går på scenen 16:00 fredag, men bandet sørger for god atmosfære med en gang.

Golfklubb er fulle av energi og får med seg de fremmøtte fra første låt, og hyppig bruk av pyroeffekter og flammer sørger ikke akkurat for mindre liv.

Guttegjengen fikk sitt store gjennombrudd med russehiten «Haien kommer» i 2023. Låten ble den tredje mest spilte sangen på Spotify i Norge samme år. Bandet har også blitt svært populære i Sverige, og hatt stor suksess med å samarbeide med både svenske Olivia Lobato og VC Barre.