Tirsdag presenterte Norsk filminstitutt de 11 norske filmene som blir å se utover våren – mens antallet for hele 2021 tegner til å bli totalt 30. Flere av dem er overliggere fra koronaåret 2020.

Av disse 11 er hele syv dokumentarfilmer, noe direktør for Norsk filminstitutt, Kjersti Mo, synes er interessant – ikke bare fordi de tar for seg spennende og engasjerende temaer som publikum kan glede seg til:

– Norsk dokumentarfilm har de siste årene dessuten vist seg å holde et svært høyt nivå, også internasjonalt, med noen av verdens mest prestisjetunge priser og norske dokumentarer på internasjonale topplister, sier Mo til NTB.

Fire spillefilmer

To av spillefilmene, «Gritt» og «HAN», er laget av debuterende, kvinnelige regissører – som også har skrevet manusene selv: Henholdsvis Itonje Søimer Guttormsen og Guro Brusgaard.

Den tredje langfilmen som slippes løs senere i vår etter å ha vært åpningsfilm under den nå heldigitale filmfestivalen i Tromsø, er Yngvild Sve Flikkes «Ninjababy» – som bygger på Inga H. Sætres prisbelønte tegneserieroman «Fallteknikk».

Fjerde spillefilm ut er evig arbeidsomme Henrik M. Dahlsbakkens «Prosjekt Z», som er en zombiefilm med sterke skuespillernavn.

Unge under korona

Flere av dokumentarene tar for seg ungdom og unge, enten det er den sterke «Generasjon Utøya», ti år etter, eller ungdommers hverdagsliv i dag skildret i «Uten filter», som Lars-Ingar Andresen står bak.

– Vi skulle lage en film der ungdommene filmet livene sine selv, sier han. Dermed kunne filmen fortsette produksjonen også gjennom lockdowntiden, og dokumentere hvordan koronaen påvirket unges hverdag. Den skal ha premiere på det regissøren kaller «Lockdowndagen» – altså 12. mars.

– For meg var det å filme seg selv med minimal kontakt med andre, var en isolerende prosess. Samtidig var det viktig at vi har dokumentasjon fra en så stor periode, sier Franz, en av de syv tenåringene som filmet, mens en annen av filmens unge, Marthe, legger til:

– Det var noen å snakke med i hverdagen når man ikke kunne møtes lenger. Snakke til publikum, selv om de ikke kunne svare deg da. Det var vanskelig, men fint også.

a-ha i anmarsj

Et annet ungdomsfenomen, som nå har nådd middelalderen, er a-ha. Nå kommer nemlig filmen om bandet, som Thomas Robsahm har hovedregi på. Dette er den første a-ha-filmen, og er allerede solgt til en lang rekke land.

– Det startet da jeg var ti år og så «Let It Be» om Beatles. Den dokumentaren fulgte bandet da de laget ny plate, og jeg ble helt sjokkert da de begynte å krangle. Det var utrolig spennende å være tett på heltene og følge prosessen med å lage musikk. Rundt 2009 tok jeg kontakt med a-ha og spurte om jeg kunne lage en dokumentar om det som da skulle bli deres tiende album. Så ble de oppløst i stedet. Jeg sa at «vi snakkes når dere kommer sammen igjen», forteller Robsahm.

Det gjorde de i 2015, men da ble filmtanken å følge bandet i en periode – som viste seg å bli fem år – for å fortelle historien om hvorfor de ble så store, hvorfor de er så undervurdert, og hvordan de selv ikke klarer å samarbeide om det gullet de har skapt, ifølge regissøren.

Medregissør Aslaug Holm kom inn fordi Robsahm ville ha bare henne med kamera, alene, som intervjuer av bandmedlemmene.

– Utrolig spennende å komme så tett på gutta. Filmen viser at bandet er større enn enkeltindividet, sier Holm.

«Aksel»

Første film ut i år er kinofilmen «Aksel», som forteller historien om en av tidenes største, norske idrettsprofiler, alpinisten Aksel Lund Svindal. Den lover å gi et unikt innblikk i en eventyrlig og spektakulær idrettskarriere, i en karakterdrevet film om samhold, viljestyrke og frykt.

Regissører er Even Sigstad, som også har skrevet manus, og Filip Christensen. Premiere er 5. februar.

«Prosjekt Z»

Ikke før har Henrik M. Dahlsbakken levert julefilmen «Gledelig jul», så er han tilbake med en zombiefilm – rettere sagt: En film om en gjeng filmstudenter som skal lage zombiefilm. De tar med seg tre arbeidsledige skuespillere til et nedlagt motell i den norske fjellheimen, men fiksjon blir brått virkelighet når en ukjent skapning begynner å terrorisere filmsettet.

Rollelisten byr igjen på sterke navn, blant dem Eili Harboe, Myra, Jonis Josef, Vebjørn Enger, Iben Akerlie, Arthur Berning, Dennis Storhøi, Alexandra Gjerpen, Thea Sofie Loch Næss, Ole Christoffer Ertvaag, Laila Goody. Premiere er 19. februar.

«Ninjababy»

Komedie om Rakel (23) som er seks måneder på vei når hun innser at hun ble gravid etter en one night-stand og reagerer med fornektelse, sinne og frustrasjon. Beskrives som en rørende og energisk film om å bli voksen.

Regissør er Yngvild Sve Flikke, og filmen er basert på tegneserieromanen «Fallteknikk» av Inga H. Sætra. På rollelisten står Kristine Kujath Thorp, Nader Khademi, Arthur Berning, Tora Dietrichson, Silya Nymoen og Herman Tømmeraas. Premiere er 26. februar.

«Stol på meg»

Kinodokumentar om den unge gründeren Waleed Ahmed, som ble omtalt i mediene som «Norges Mark Zuckerberg» og møtte politikere, diplomater og kongelige – før arrestasjon av FBI og en dom på 11 år for internasjonal svindel.

Emil Trier leverer et ungdomsportrett som skildrer en større fortelling om tilhørighet, identitet, svindel og drømmer, heter det om dokumentaren, som får premiere våren 2021.

«Uten filter»

Nok en dokumentar følger, men nå om det å være ung i 2020 – sett gjennom mobiltelefondokumentasjonen til syv ungdommer – Franz, Denise, Kaja, Andrea, Hannah, Zabi, Marthe – samt rockebandet Vrengt fra Moss. De har dokumentert hverdagens opp- og nedturer et helt år.

Bak det som beskrives som en åpenhjertig og usminket skildring av alt som hører tenårene til står regissør Lars-Ingar Andresen. Premiere er 12. mars.

«Gunda»

Det går omsider mot kinopremiere for «Gunda», som er en svart-hvitt dokumentar om grisen Gunda og hennes nyfødte grisunger, som har vært å se på festivaler rundt om.

Regissør er Victor Kossakovsky, og premieren er satt til 26. mars.

«Generasjon Utøya»

Tar for seg fire unge kvinner som alle ble dødelig såret, eller så sine kjærester og venner bli drept på Utøya. De har valgt å fortsette sitt sterke politiske engasjement, og representerer ifølge omtalen en generasjon som tør å drømme om og kjempe for en bedre fremtid.

Regissører er Aslaug Holm og Sigve Endresen, som også har skrevet manus, og premiere er i mars.

«A-ha The Movie»

Filmen følger trioen på turné og gjennom fire år, og tar også i bruk hittil ukjent arkivmateriale for å fortelle historien om tre tenåringer med en drøm om å bli verdensberømte popstjerner. Det ble de – samtidig som de ble uvenner. Kan de igjen skape magisk musikk sammen, undres det i filmen.

Thomas Robsahm har regi sammen med Aslaug Holm, og premiere er i løpet av våren – etter å ha blitt utsatt fra i fjor.

«Bortebane»

Dokumentaren «Bortebane» utspiller seg under Norway Cup, og beskrives som en adrenalinfylt, morsom og rørende fortelling om vennskap, fotball og ukjente eventyr – der man følger tre lag, et fra Kina, et fra Brasil og et fra Sunnmøre. Men de møter sterkere motstand enn ventet, heter det.

Regissør er Line Hatland, og premieren er satt til mai 2021.

«HAN»

To menn og en gutt følges gjennom et døgn hvor de hver på sin kant opplever sosiale og emosjonelle fall, og føler seg misforstått. Hvor mye press tåler de, spør filmen – som ifølge omtalen turnerer tragedie med komedie, og tar for seg utenforskap, anerkjennelse og mannsrollen. De tre spilles av Johannes Joner, Emil Johnsen og Frank Werner Laug.

Regissør er langfilmdebutanten Guro Brusgaard, som også har skrevet manus. Filmen er klar for filmfestivalen i Tromsø, og har kinopremiere denne våren.

«Gritt»

Gritt het en gang Gry-Jeanette og dro rett fra dramaskole til Hollywood, men møtte raskt veggen og endret kurs. 17 omflakkende år senere er hun tilbake i Oslo, og filmen følger henne der hun brenner for å virkeliggjøre et stort, radikalt kunstprosjekt. Skuespillere er Birgitte Larsen som Gritt og Marte Wexelsen Goksøyr.

Dette er regissør Itonje Søimer Guttormsens langfilmdebut, og hun har også skrevet manus. Premiere er 26. mars.