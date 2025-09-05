Filmatisk fortellerteater

Kate Pendy har de siste årene skapt monologforestillinger som har begeistret både kritikere og publikum. «My Dinner With Putin» fra 2023 ble litt av en suksess og skal i høst spilles på Nationaltheatrets amfiscene. Før jul i fjor kom det en ny monolog, «1969 – True Crime. Theatre», og nå er hun klar med enda en ny soloforestilling, «Kentucky Daze». Som de to foregående scenefortellingene, sier Pendry at også denne er selvopplevd. Forestillingen baserer seg på en reise hun gjorde til Kentucky i USA kort tid før presidentvalget høsten 2024. Og hun spiller den på engelsk.

Når man skal skildre en Kate Pendry-forestilling, er det vanskelig å vite hva man skal beskrive først; selve fortellingen, eller måten det fortelles på. De to tingene henger uløselig sammen. Og det blir særlig tydelig i årets forestilling, som egentlig ikke innehar noen nye eller sjokkerende elementer i sin beretning om møtet mellom en liberal brite (Pendry) og en gjeng mørkerøde Trump-tilhengere.

Underveis i forestillingen tenker jeg at andre liberale europeere nok kunne gjøre seg de samme erfaringene og komme hjem og fortelle om dem – men uten at det ble en virkelig medrivende historie. Pendry, derimot, skaper nærmest en film i det spartansk innredede scenerommet (kun en barkrakk!) med sin fortellerevne og sitt sceniske nærvær. Det er så man kan kjenne heten som slår mot henne når hun kommer ut i Kentuckys sene oktobersommer.