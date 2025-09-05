Filmatisk fortellerteater
Dronningen av fortellerteater, Kate Pendry, begeistrer stort med sin nye soloforestilling. Denne gangen tar hun oss med på en reise til den amerikanske MAGA-staten Kentucky.
Kate Pendry er klar med ny monolog, denne gangen fra Trump-land og Kentucky, på Vega Scene.
Foto: Siri Gussiås Nerland
Kate Pendy har de siste årene skapt monologforestillinger
som har begeistret både kritikere og publikum. «My Dinner With Putin» fra 2023
ble litt av en suksess og skal i høst spilles på Nationaltheatrets amfiscene.
Før jul i fjor kom det en ny monolog, «1969 – True Crime. Theatre», og nå er
hun klar med enda en ny soloforestilling, «Kentucky Daze». Som de to foregående
scenefortellingene, sier Pendry at også denne er selvopplevd. Forestillingen
baserer seg på en reise hun gjorde til Kentucky i USA kort tid før
presidentvalget høsten 2024. Og hun spiller den på engelsk.
Når man skal skildre en Kate Pendry-forestilling, er det
vanskelig å vite hva man skal beskrive først; selve fortellingen, eller måten
det fortelles på. De to tingene henger uløselig sammen. Og det blir særlig
tydelig i årets forestilling, som egentlig ikke innehar noen nye eller
sjokkerende elementer i sin beretning om møtet mellom en liberal brite (Pendry)
og en gjeng mørkerøde Trump-tilhengere.
Underveis i forestillingen tenker jeg
at andre liberale europeere nok kunne gjøre seg de samme erfaringene og komme
hjem og fortelle om dem – men uten at det ble en virkelig medrivende historie.
Pendry, derimot, skaper nærmest en film i det spartansk innredede scenerommet
(kun en barkrakk!) med sin fortellerevne og sitt sceniske nærvær. Det er så man
kan kjenne heten som slår mot henne når hun kommer ut i Kentuckys sene
oktobersommer.