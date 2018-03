Vinn eller forsvinn foran Oscar

Filmer

Den 90. Oscar-utdelingen går av stabelen i Dolby Theatre i Hollywood natt til mandag norsk tid, med Jimmie Kimmel som vert. Dessverre er det ingen norske kanaler som overfører showet, men alle de Beste film-nominerte så nær som «The Phantom Thread» kan ses på Gimle i Oslo i løpet av helgen. Kampen om de gjeve statuettene er allerede knallhard, og her er Dagsavisens tips i de tyngste kategoriene.

Fra «Dunkirk», av mange kåret til årets beste film. Men det spørs om det er nok til å vinne Oscar. Foto: SF Studios

Beste film

«Call Me By Your Name»

«Darkest Hour»

«Dunkirk»

«Get Out»

«Lady Bird»

«Phantom Thread»

«The Post»

«The Shape of Water»

«Three Billboards Outside Ebbing, Missouri»

Vinner: «The Shape Of Water»

Ingen film har flere nominasjoner (13 i alt) og Guillermo Del Toros fantasirike visjon går rett inn i en samtid hvor vi trenger eventyrene for å rettlede oss i et samfunn som har drag av dypere mørke enn det man finner i denne filmen. Om en stum rengjøringsarbeider (Sally Hawkins) som forelsker seg i et fiskemonster. Romantisk, tandert og genialt.

Moralsk vinner: «Get Out»

Det er tett mellom toppene i denne kategorien, men vi hadde unt denne en Oscar. Sjelden har en filmskaper gjort så mye for å finne opp sjangerfilmen på nytt, og med horrorfilmen som utgangspunkt er den også en knyttneve mot den fryktkulturen som følger med en president stikk motsatt av hva man kunne håpe på etter åtte år med Obama. At den i det hele tatt ble nominert gjør at den kan gå hele veien.

Greta Gerwigs «Lady Bird». Foto: UIP

Beste regissør:

Christopher Nolan, «Dunkirk»

Jordan Peele, «Get Out»

Greta Gerwig, «Lady Bird»

Paul Thomas Anderson, «Phantom Thread»

Guillermo del Toro, «The Shape of Water»

Vinner: Guillermo del Toro, «The Shape of Water»

Guillermo del Toro er inne i en god bølge, og den feier nok med seg statuetten for beste regi også.

Moralsk vinner: Christopher Nolan, «Dunkirk»

For å ha laget et mesterverk av en krigsfilm som opphever tid og rom for å gi plass til enkeltindividet. Større film ble ikke laget i år, men nok en gang kan han bli forbigått.

Gary Oldman som Winston Churchill. Foto: UIP

Beste mannlige skuespiller:

Timothée Chalamet, «Call Me By Your Name»

Daniel Day-Lewis, «Phantom Thread»

Daniel Kaluuya, «Get Out»

Gary Oldman, «Darkest Hour»

Denzel Washington, «Roman J. Israel, Esq.»

Vinner: Gary Oldman

Med overbevisende og utfyllende sminke og en holdning hinsides britisk stivhet, gir Oldman en gnistrende oppvisning i hvordan en skuespiller kan gjøre en kjent skikkelse til sin egen. «Darkest Hour» er sylskarp i sin politiske projisering av både mannen, myten og tidsånden.

Moralsk vinner: Gary Oldman

Derfor.

Sally Hawkins i Guillermo Del Toros film. Foto: Fox

Beste kvinnelige skuespiller:

Sally Hawkins, «The Shape of Water»

Frances McDormand, «Three Billboards Outside Ebbing, Missouri»

Margot Robbie, «I, Tonya»

Saoirse Ronan, «Lady Bird»

Meryl Streep, «The Post».

Vinner: Frances McDormand

En utrolig rolleprestasjon, og McDormand på sitt aller, aller beste. Det er hennes tur nå. Igjen.

Moralsk vinner: Margot Robbie

Ville vært en fantastisk vinner for hvordan hun tolker outsideren og overleveren Tonya Harding.

Willem Dafoe i «The Florida Project». Foto: Norsk Filmdistribusjon

Beste mannlige birolle:

Willem Dafoe, «The Florida Project»

Woody Harrelson, «Three Billboards Outside Ebbing, Missouri»

Richard Jenkins, «The Shape of Water»

Christopher Plummer, «All the Money in the World»

Sam Rockwell, «Three Billboards Outside Ebbing, Missouri».

Vinner: Sam Rockwell

Et opprivende portrett av en rasistisk, innful politimann, og en av flere gode roller i en film som har et hjerte godt gjemt i alt slagget. Har vunnet flere priser for rollen allerede.

Moralsk vinner: Willem Dafoe

Dafoe er selve ryggraden i «The Florida Project», en film som burde vært nominert til både Beste film og beste regi. Dafoe er sjeldent god og løfter unge amatører med eget spill.

Allison Janney. Foto: Nordisk Film Distribusjon

Beste kvinnelige birolle:

Mary J. Blige, «Mudbound»

Allison Janney, «I, Tonya»

Lesley Manville, «Phantom Thread»

Laurie Metcalf, «Lady Bird»

Octavia Spencer, «The Shape of Water»

Vinner: Allison Janney

I rollen som CJ Clegg ble hun en av de mest populære figurene i TV-serien «Presidenten». Som moren til Tonya Harding er kursen staket ut mot Oscar, og kan bli en av få TV-skuespillere som blir fullt ut belønnet.

Moralsk vinner: Mary J. Blige

Dette er egentlig en kategori hvor alle kan vinne, så det er mer snakk om synsing enn skuespillerprestasjonene i seg selv. Men R & B-ikonet Mary J. Blige gjør solid innsats i Netflix-aktuelle «Mudbound», og hadde det ikke vært gøy å se henne få en Oscar?

Fra Ruben Östlunds Gullpalme-vinner. Foto: Arthaus

Beste fremmedspråklige film:

«A Fantastic Woman» (Chile)

«The Insult» (Libanon)

«Loveless» (Russland)

«On Body and Soul» (Ungarn)

«The Square» (Sverige)

Vinner: «The Square»

Det kan hende at samfunnsdebatten spiller «A Fantastic Woman» inn i kurven som en overraskende vinner i kategorien, men selv om «The Square» ikke nådde opp i Golden Globe, er det Ruben Östlund som har størst fart mot statuetten for øyeblikket, med Gullpalmen fra Cannes og flere European Film Awards som drivstoff.

Moralsk vinner: «Savnet»

«The Square» er en idé, men Andrej Zvjagintsevs «Savnet» er en film som bærer vekten av en supermakt i forfall, av en russisk regissør som på stilsikkert vis gjenreiser Tarkovskijs fortapte stemning i dagens Putin-skrudde samfunn.

Pixar briljerer igjen, nå også med de døde på laget. Foto: Disney

Beste animerte langfilm:

«The Boss Baby»

«The Breadwinner»

«Coco»

«Ferdinand»

«Loving Vincent»

Vinner: «Coco»

En Pixar-film som river alle tenkte murer mot Mexico er en soleklar vinner, også på grunn av teknisk briljans, musikk og fantasifulle spillopper fulle av humanistisk styrke.

Moralsk vinner: «Loving Vincent»

Et oljemaleri av en animasjonsfilm med Vincent Van Gogh og hans kunst som gjennomgående effekt. Nydelig og kunstnerisk fullendt, men neppe «stor» nok til å vinne Oscar.

