CANNES (Dagsavisen): Lørdag kveld, før filmen «Les Filles du Soleil» regissert av franske Eva Husson, gikk 82 kvinnelige skuespillere, regissører og produsenter stille opp den røde løperen for å markere at nettopp det antallet tilsvarer antallet filmer fra kvinnelige regissører vist i Cannes siden starten for 71 år siden. Det tilsvarende tallet på filmer regissert av mannlige regissører er 1.645, med andre ord en svimlende forskjell og et bilde på hvilket stykke arbeid som står igjen for å utjevne maktforskjellene mellom menn og kvinner i filmbransjen. Et stort seminar satte fingeren på det største problemet, menn med makt og som opp gjennom historien har sørget for å holde kvinnene unna toppvervene, nærmere bestemt de største talerollene, regissørjobbene og styrerommene.

– Vi trenger ikke være drittsekker for å lage stor kunst!

Ordene fra den svenske skuespilleren Eva Röse møtes med stormende applaus av en fullsatt konferansesal i Cannes’ festivalpalass, der hun innledet seminaret «Take Two: Next moves for #metoo».

– Vi må snakke om penger og makt, var budskapet fra Eva Röse på «Take Two», et seminar som er blitt arrangert årlig i Cannes siden 2016 på initiativ fra Svenska Filminstitutet for å sette søkelys på likestillingskampen. I metoo-året 2018 stiller den svenske kulturministeren Alice Bah Kuhnke side om side med sin franske kollega Françoise Nyssen og det svenske filminstituttets direktør Anna Serner som vertskap. Serner har stått i bresjen for en likestillingspolitikk i Sverige som er blitt kopiert i en rekke land for å få opp kvinneprosenten i nøkkelroller både foran og bak kamera, og har også sørget for temperatur i debatten i Norge.

Sverige hardt rammet

Initiativtakerne la ikke skjul på at Sverige er spesielt hardt rammet av metoo-skandaler innen medie- og kulturlandskapet, og var tidlig ett av de landene i kjølvannet av harvey Weinstein-avsløringene som fikk avdekket en rekke stygge saker. Det første store oppropet fra skuespillere ble underskervet av 456 skuespilleren innen film og teater og trykket i avisen Dagens Nyheter om kvelden 8. november. På det tidspunktet var kulturminister Alice Bah Kuhnke på vei til kveldens nyhetssending i SVT der hun skulle være gjest. Hun leste manifestet i bilden.

Jeg ble så sint at jeg ikke kunne puste. Jeg var sint utad, men på innsiden var det som om jeg var fylt av kjempende tigre. Da jeg kom på Aktuellt hadde journalisten selvsagt endret opplegget og jeg ble konfrontert med oppropet og spurt hva jeg ville gjøre. Svaret var åpenbart: Dette må ta slutt nå, sier Alice Bah Kuhnke fra scenen i Cannes, og forteller videre at hun inviterte alle lederne for de kulturelle institusjonene i Sverige til møte og utfallet ble blant annet et eget program som fortsatt er under utvikling, men hvor blant annet det å utdanne ledere er essensielt i kampen mot seksuell trakassering og maktutnyttelse.

– Jeg nektet å la dette slippe, sier hun.

#timesup

– Det er viktig at ledere uansett hvor de er må forstå at dette handler om ledelse. Vi har alle hørt vitnesbyrdene og lest oppropene. Tiden er inne, #timesup, sier Kuhnke mens hun lik en rockestjerne har de mange hundre tilhørerne i sin hule hånd.

– Det første steget jeg vil ta er at vi skal snakke om det hele tiden. Vi skal utdanne lederne, men det viktigste er at vi hele tiden har metoo-spørsmålene på agendaen. Jeg møter aldri en minister eller en leder internasjonalt uten at jeg spør: «hva vil du gjøre for å bedre dette?».

I Cannes er verdens største og viktigste festival i ferd med å ta grep, men har fortsatt en lang vei å gå. Kun 3 av 21 filmer i hovedkonkurransen er regissert av kvinner. Det er et prosentmessig tall som dessverre finner gjenklang i undersøkelsen amerikanske Stacy L. Smith fra University of Southern California legger fra, der tallene i amerikansk film er dyster lesning. Hennes svar på hvordan man skal oppnå bedring, er de samme ordene som Frances McDormand avsluttet sin takketale med da hun vant Oscar for «Three Billboards Outside Ebbing, Missouri»: Inclusion Rider. Eller det man kan kalle en inkluderingskontrakt som skal ligge som utgangspunkt og sikre at filmproduksjoner vektlegger kjønnsbalanse, etnisk mangfold og tar andre hensyn for å komme ujevnhetene til livs, for eksempel alder, taletid og lignende.

– Hvis ikke vi bestemmer oss for å skape endringen vil det ikke skje. Jeg orker ikke tanken på at vi ikke gjør noe, for da sitter vi her igjen om ti år. Jeg minner meg selv om hver dag at uansett hvor jeg er så gjør jeg det jeg kan, og vi må spørre oss selv hele tiden om hvem som vil gjøre dette om ikke vi selv, sier Kuhnke, og får det svaret hun vil høre fra bransjen selv.

– En ny verden er i ferd med å stige fra, en vi ikke har levd i før men som vi har drømt om. Nå er det slutt på stillheten, det er tid for action, fastslår skuespiller Eva Röse.