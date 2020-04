Verdens største filmfestivaler samarbeider om digital festival på YouTube

En rekke av verdens største og mest sentrale filmfestivaler er avlyst eller utsatt som følge av restriksjoner rundt Covid 19-bekjempelsen. Nå har 20 av dem gått sammen under vignetten «We Are One» på YouTube, hvor de setter sammen et globalt rettet digitalt filmprogram med spillefilmer, dokumentar, kortfilmer, musikk og panelsamtaler, skriver bransjebladet Variety.

Filmens kraft

– Ved å gå sammen med våre ekstraordinære festivalpartnere og YouTuve håper vi at alle kan få et inntrykk av hva som gjør hver enkelt festival så unik og at de kan sette pris på den kraften kunsten og filmen representerer, sier festivalsjef Jane Rosenthal ved den viktige New York-festivalen Tribeca, i en felles uttalelse fra de 20 festivalene.

I løpet av mai vil «We Are One: A Global Film Festival»-festivalen annonsere hvilke filmtitler som vil bli vis i tidsrommet 29. mai til 7. juni. Hver enkelt festival vil bidra med egne filmer og programmer, i tråd med den profilen de har til vanlig. Visningene vil foregå på kanalen youtube.com/weareone, som etter planen skal være annonsefri og gratis for alle, men med mulighet for å gi donasjoner som skal gå til Verdens helseorganisasjons prosjekter i forbindelse med koronapandemien.

Festivalene er imidlertid påpasselig med å understreke at «We Are One» ikke skal erstatte enkeltfestivalene som nå lever i det uvisse.

Håper fortsatt på festival

Flere av de store festivalene denne våren og sommeren har allerede avlyst. Filmfestivalen i Venezia håper imidlertid fortsatt på å kunne arrangere en slags festival på sine oppsatte datoer i begynnelsen av september. Den store filmfestivalen Toronto International Film Festival (TIFF), som de siste årene har hatt nordamerikansk premiere på en rekke norske filmer, er også blant dem som tidligere har fortalt Variety at de har planer om en egen digital festivalutgave om koronakrisen stanser den fysiske gjennomføringen, som årlig finner sted i midten av september.

Ledelsen for filmfestivalen i Cannes, som skulle gått av stabelen nå i midten av mai, har heller ikke vært villige til å avlyse uten fortsatt kamp. To ganger har det som regnes som verdens ledende filmfestival skjøvet datoene sine inn mot sommeren uten å avlyse helt. De har annonsert at det store filmarkedet Marché du Film, regnet som bransjens største salgsmesse for film, vil gå av stabelen 22. - 26. juni som et digitalt arrangement. Få tror imidlertid at Cannes vil kunne arrangeres fysisk i et hardt koronarammet Frankrike denne sommeren.

Andre store festivaler som bidrar til YouTube-festivalen er Berlinalen i Berlin, den amerikanske indifilmfestivalen Sundance, BFI London Film Festival, som fortsatt er annonsert i oktober, Marrakech Film Festival og Locarno.

