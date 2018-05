«Solo» uten framdrift

Filmer

3

Science Fiction

«Solo: A Star Wars Story»

Regi: John Howard

USA, 2018

CANNES (Dagsavisen): «Rouge One» var den første Disney-etableringen av frittstående filmer med utgangspunkt i «Star Wars»-seriens typegalleri og univers. Den overbeviste som en konsis og mørkladen historie nært knyttet opp til Star Wars’ utspring i 1977. «Solo: A Star Wars Story» legger handlingen til tida like før George Lucas’ «Star Wars» gjorde Harrison Ford i rollen som Han Solo til en populærkulturell myte for all overskuelig framtid. Denne myten behandler «Solo» med lysets hastighet, og forteller hvordan den unge Corellia-røveren Han ble Han Solo, møtet med Chewbacca og tilegnelsen av smuglerskipet The Millenium Falcon.

«Solo» er full av visuelt godt utformede nostalgiske referanser til de tidlige (etter utgivelsesår) filmene, og Alden Ehrenreich glir fint inn i rollen som en enda yngre utgave av den unge Harrison Ford. Ikke fordi han rent fysisk ligner, for det gjør han i svært liten grad, men han har noe av den samme gutteaktige sjarmen og gliset som kan selge bestemødre for en femmer. Filmen etablerer Han mens han sammen med Qi’ra (Emilia Clarke) fører en kamp for tilværelsen på planeten Correlia. Etter å ha anskaffet en dose av det svært verdifulle stjerneskipdrivstoffet coaxium forsøker de å kjøpe seg til friheten, men på hver sin side av sperringene trekker skjebnen dem i ulike retninger. Han Solo har kun en tanke i hodet, det er å bli pilot og vende tilbake til Correlia for å hente ut Qi’ra. At hun er gatesmart nok til å stake ut sin egen kurs vet han ennå ikke, alt mens han verver seg til Imperiets styrker og møter en annen smugler i lånte fjær, Beckett (herlig spilt av Woody Harrelson), som indirekte skal ha æren for at Han Solo og Chewbacca møter hverandre. I filmens beste scene utkjemper en ålesleip pilot i trøbbel og en overdimensjonert, rasende Yeti fra det ytre rom en bokstavelig talt skitten kamp.

Akkurat denne scenen har noe av den lekenheten og slagkraftige varmen i seg som ellers er mangelvare «Solo» igjennom. Filmen rykker og napper i tempo og transportetappene føles så skjematiske at selv de mest underholdende stjerneslagene blir kjedelig å se på. Det gjør det ikke bedre at John Powells bulkemusikk er en lidelsesreise i seg selv. Regissør Ron Howard er godt kjent med verdensrommet fra «Appollo 13», men her er farten en helt annen og filmen er heller ikke hans i utgangspunktet. Lego-filmens Phil Lord og Christopher Miller fikk sparken av produksjonsselskapet som i stedet hyret ringreven Howard til å skyte scener på nytt og fullføre filmen. Howards bidrag skal være så vektig at han alene krediteres for regien. Han styrer historien relativt trygt inn i det tradisjonelle Star Wars-universet, mens de to som fikk fyken ønsket å dra filmen mer i retning av en «Guardians Of The Galaxy». Sluttresultatet blir egentlig verken det ene eller det andre, og mangler først og fremst følelsen av å være smidd over en helhetlig visjon.

I likhet med «Rouge One» er også «Solo» mørkere og mer ullen i framstillingen av omgivelsene, men noen scener og figurer løfter seg. Emilia Clarke trekker for all del «Game of Thrones»-publikummet med seg selv uten draker, og den alltid fine Paul Bettany finner fram sin indre rødstripete tiger som filmens erkeskurk Dryden Vos. Men den i birollerekka som lyser sterkest, er en ung og tvetydig seksuelt framstilt Lando Calrissian i Donald Glovers skikkelse. «Poker»-scenene mellom Glover og Ehrenreich bygger (u)vennskapelige relasjoner, og akkurat her er humoren, elegansen og energien som filmen for øvrig skriker etter.

Premiere under Filmfestivalen i Cannes. Norsk kinopremiere 23. mai.