Slik blir kinovåren 2018

Filmer

Fra Oscar-favoritter til sommerens blockbustere, de store filmene står i kø i månedene som kommer. Superheltfans kan glede seg til «Black Panther» og hele to nye X-Men-filmer, mens vinnerfilmene fra Golden Globe, Venezia og Cannes vil krydre kinoprogrammet utover våren. Den følgende listen baserer seg på små og store høydepunkter fra et langt bredere kinotilbud, basert på filmer som har fått norsk premieredato.

JANUAR/FEBRUAR

«Downsizing»

Alexander Paynes nye film bør pirre nordmenns nysgjerrighet siden den er delvis spilt inn i Norge, nærmere bestemt Lofoten med hjelp fra den norske insentivordningen. Matt Damon spiller hovedpersonen i en science fiction-aktig historie om hvordan miljøet skal reddes gjennom å krympe befolkningen ned til noen få tommers størrelse.

«Three Billboards Outside Ebbing, Missouri»

Årets store Golden Globe-vinner, blant annet med skuespillerprisen til Frances McDormand.

«All the Money in the World»

Historien om kidnappingsdramaet av magnaten John Paul Gettys 16-årige sønn ble et drama i virkeligheten da regissør Ridley Scott på få uker byttet ut ferdig innspilte scener med #metoo-kvestede Kevin Spacey og spilte inn nye scener med Christopher Plummer.

Timothée Chalamet og Armie Hammer i «Call Me By Your Name». Foto: UIP

«Call Me By Your Name»

En av tidenes vakreste kjærlighetsfilmer om ung brytningskjærlighet mellom to menn, har allerede fått mye oppmerksomhet. Italienske Luca Guadagnino filmatiserer André Acimans roman med Timothée Chalamet og Armie Hammer i hovedrollene.

«The Current War»

Benedict Cumberbatch er igjen rekruttert som geni, denne gangen i en film sammen med Tom Holland, om Thomas Edison og George Westinghouse som konkurrerer om å bli den første til å finne ut hvordan elektrisiteten kan settes i system for allmennheten.

«The Maze Runner: Dødskuren»

Siste kapittel ut i «The Maze Runner»-føljetongen. Tror vi.

Animasjonsvåren kommer med Coco. Foto: Disney

«Coco»

Animasjonsmesterne i Pixar kaster seg på musikkbølgen innen animasjonsfilmen, og har også latt seg fascinere av de dødes dag.

«C’est La Vie!»

Det er klart for ny livsbejaende film når regissørene Eric Toledano og Olivier Nakache, duoen bak den franske feelgoodsuksessen «De urørlige», gir seg i kast med en kostymetung hyllest til livet og kjærligheten.

«I, Tonya»

Margot Robbie spiller Tonya Harding, «verstingen» fra OL på Lillehammer som i sin konkurranseiver og påfølgende æresløse fall bidro til et plutselig publikumsoppsving for kunstløp, av muligens litt feil årsaker.

«Forsvunnet»

Nederlandsk film om tap og sorg, med norske Jakob Oftebro i en hovedrolle.

Dakota Johnson i «Fifty Shades Freed».

«Fifty Shades Freed»

Denne behøver vel ingen nærmere forklaring, uten at det betyr at alle gode ting er tre? Det vi vet er at Christian og Anastasia skal gifte seg i denne tredje Fifty Shades-filmatiseringen.

«The Florida Project»

Sean Bakers energifylte og avslørende film fra USAs motellbakgård, der barna overlates til seg selv av rødnakker uten framtidshåp, er en joker i Oscar-sammenheng. Med Willem Dafoe i forrykende birolle.

En superhelt for en ny generasjon er på gang, i «Black Panther». Foto: Disney

«Black Panther»

Store forventninger til denne superheltfilmen som løfter fram en svart rollemodell i til rett tid. Chadwick Boseman spiller rollen som prinsen som i et futuristisk afrikansk land skal overta tronen etter sin far. Ryan Coogler har regien og også manuset på denne filmen, som er basert på en av de mindre påaktede, men slett ikke uviktige tegneserie til Marvel-legendene Jack Kirby og Stan Lee.

«The Post»

Meryl Streep i rollen som The Washington Posts mektige publisher Katharine Graham, og Tom Hanks i rollen som redaktør Ben Bradlee i Steven Spielbergs film om saken som skulle få navnet «The Pentagon papers». Ja, vi gleder oss. Dette er vårt tiårs svar på «Alle presidentens menn».

«Ut av intet»

«Mot veggent»-regissør Fatih Akin vant noe overraskende Golden Globe for beste fremmedspråklige film, for dette personfokuserte tyske terrordramaet med Diane Kruger i sin første store rolle på morsmålet, som en hardt prøvet kvinne som søker hevn for tapet av barn og ektemann.

«Lucky»

Hedersmannen Harry Dean Stanton i sin aller siste hele filmrolle, som en gammel militærveteran. Stanton døde i 2017 etter femti års karriere og høydepunkter som «Paris, Texas», «Alien - den åttende passsasjer» og «Cool hand Luke».

«The Shape of Water»

«Pans labyrint»-regissør Guillermo Del Toros nye film vant Gulløven i Venezia. Sally Hawkins spiller rengjøringshjelpen som vikler seg inn i et eksperiment i laboratoriet der hun jobber, med sedvanlig fantasimettet Toro-undring som resultat.

MARS

«Dobbelt Begjær»

Franske François Ozon med klassisk Hitchcock-dreid drama om psykiske lidelser og et tvillingpar som skal gjøre vondt verre.

«Annihilation»

«Ex Machina»-regissør Alex Garlands nye science fiction er et stjernespekket drama fra Bermuda-trianglet, med Natalie Portman, Oscar Isaac og Tuva Novotny.

«Red Sparrow»

Francis Lawrence beveger seg bort fra «Hunger Games»-universet, men tar med seg helten Jennifer Lawrence inn i dette dramaet om en russisk spion som forelsker seg i CIA-agenten som spilles av Joel Edgerton.

«You Were Never Really Here»

Den britiske kultregissøren Lynne Ramsey («Vi må snakke om Kevin») har dratt til USAs urbane underside for å lage denne thrilleren om sexmisbruk og trafficking – med Joaquin Phoenix i hovedrollen.

«Maria Magdalena»

Det er brått påsketider når denne såkalte sanne historien om Maria Magdalena ser filmens lys. Med Rooney Mara i tittelrollen.

«120 slag i minuttet»

En av prissankerne fra Cannes er også en favoritt til Oscar. Om aidsepidemiens utbrudd på 1980-tallet, om aktivisme, frykt og det å miste hverandre.

Alicia Vikander går i Angelina Jolies fotspor. Foto: SF Studios.

«Tomb Raider»

Det er lov å gruglede seg til nok en runde filmatisert dataspill, denne gangen med svenske Alicia Vikander i Lara Croft-rollen som Angelina Jolie hadde i spillets «barndom». Og «Bølgen»-regissør Roar Uthaug gjør sin Hollywood-debut.

«Pacific Rim 2»

Mer Guillermo del Toro. Her kommer oppfølgeren til «Pacific Rim».

«Death Wish»

Ja, det er en nyinnspilling av Charles Bronsons gamle actionhit. Nå med Bruce Willis ...

APRIL

Wes Andersons visjon av en hundeøy åpner årets filmfestival i Berlin før den kommer på kino. Foto: Fox/Berlinale

«Isle Of Dogs»

Wes Anderson reiser fra sitt Grand Budapest Hotel og returnerer til animasjonen. Alle som husker «Den fantastiske mister rev» vil glede seg til denne nye filmer fra mannen som slo gjennom med The Royal Tenenbaums og The Life Aquatic with Steve Zissou.

«The Death of Stalin»

«Veep»-regissør Armando Iannucci lager beksvart komikk ut av Josef Stalins død, med blant andre Steve Buscemi på rollelisten, som Nikita Khrusjtsjov.

«The New Mutants»

Mutantene før de er fullvoksne slik vi har sett dem i de øvrige filmene i «X-Men»-universet. Den ene av to X-Men-filmer i 2018 er regissert av Josh Boone, og Anya Taylor-Joy leder an i et nytt Hollywood-kobbel av skuespillere.

«Lady Bird»

Saoirse Ronan spiller hovedrollen i denne etterlengtede og allerede sterkt kritikerroste regidebuten til Greta Gerwig, skuespilleren fra «Frances Ha».

«The 15:17 to Paris»

Clint Eastwood kaster seg på bølgen å filmatisere aktuelle terrorhendelser. Her er historien om hvordan høyhastighetstoget mellom Amsterdam og Paris ble forsøkt angrepet i 2015.

MAI

«A Star is Born»

Nok en nyinnspilling, denne gangen av filmklassikeren fra 1937. Bradley Cooper og Lady Gaga går i bresjen for sangdramaet.

«Madagaskar 4»

Våren er spekket med amerikanske animasjonsfilmer, blant dem et nytt kapittel i Madagaskar-serien.

«Submergence»

Wim Wenders er tilbake i det romantiske og engelskspråklige hjørnet, og har med seg stjerneskuddet Alicia Vikander på laget med James McAvoy som motspiller.

«Solo: A Star Wars Story»

Ron Howard står bak dette sideprosjektet i den nye og pågående Star wars-serien, med Alden Ehrenreich i rollen som Han Solo i en historie som forteller om hans og Chewbaccas opprinnelse før vi møter dem første gang i den offisielle «Star Wars».

SOMMERENS BLOCKBUSTERE

«Ocean’s 8»

En manifestasjon av kvinnelige skuespillere entrer dette konseptet som Steven Soderbergh gjorde til en mannsterk serie for noen år tilbake. Med Cate Blanchett, Dakota Fanning, med flere.

«Jurassic World: Fallen Kingdom»

Dinosaurene går på jorden, igjen og igjen.

«Mission Impossible 6»

Det eneste interessante med denne filmen er at den ble delvis innspilt på Preikestolen.

Fra den første filmen om de utrolige. Foto: Pixar/Disney

«De utrolige 2»

Kanskje den beste superheltfilmen noensinne er animasjonsfilmen «The Incredibles», eller «De utrolige» som den het på norsk. Nå kommer oppfølgeren til Brad Birds animerte mesterverk tidsnok til en ny generasjon kinogjengere.

«X-Men: Dark Phoenix»

Maisie Williams fra «Game of Thrones» entrer «X-Men» i denne andre filmen av året, denne gangen med mutantene slik vi kjenner dem.

«Mamma Mia – Here We Go Again»

Meryl Streep er tilbake i ABBA-land, med blant andre Lily James. Forvent kinokø.

De norske filmene første halvår:

«Per Fugelli – Siste resept» (26. januar)

«Los Bando» (16. februar)

«Norske byggeklosser» (21. februar)

«Now it’s Dark» (2. mars)

«Hatets vugge» (9. mars)

«Utøya – 22. juli» (9. mars)

«Røverdatter» (16. mars)

«Brillebjørn på bondegården» (23. mars)

«Operasjon mørkemann» (23. mars)

«Når jeg faller» (13. april)

«Vann over ild» (8. juni)

«Benjamin Falck og dødsdolken» (29. juni)

Kilder: Filmweb, IMDb, Norsk filminstitutt