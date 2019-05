Politikk og romantikk

5

Komedie

«Long Shot»

Regi: Jonathan Levine

USA, 2019

For noen år siden prøvde Katherine Heigl og Kate Hudson gjentatte ganger å brutalt øksemyrde den romantiske komediesjangeren, men de klarte heldigvis ikke å drepe den helt. «Long Shot» svitsjer om kjønnsrollene og er oppdatert til en mer «woke» tidsalder, men er ellers en overraskende tradisjonell høykonsept-romcom med entusiastiske hovedrolleinnehavere. En moderne blanding av «The American President» (1995) og «Notting Hill» (1999), som i motsetning til så mange av filmene i sjangeren er oppriktig morsom og romantisk.

Med tanke på den dadaistiske galskapen i dagens USA føles heller ikke utgangspunktet sjenerende usannsynlig: Charlize Theron er demokratenes nye presidentkandidat og risikerer sin politiske karriere ved å innlede et forhold til Seth Rogen. Han har gjort en karriere av å spille rusentusiastiske slubberter som er matchet opp med kvinner som etter alle målestokker burde være langt utenfor fyrens rekkevidde, i alt fra «Knocked Up» til «Bad Neighbors»-filmene. Charlize Theron er ikke noe unntak, men hun har en avslappet, troverdig kjemi med Rogen og får en sjelden sjanse til å skru opp sjarmen til elleve. Manuset er gjennomarbeidet og vittig; skrevet av «The Daily Show»-produsenten Dan Sterling og Liz Hannah, som sto bak Steven Spielbergs Oscar-nominerte «The Post». De gjør en tilstrekkelig mengde grovarbeid for å gradvis bygge opp romansen, og skaper en troverdig verden der det føles plausibelt at rollefigurene deres kunne ha passet sammen.

Journalisten Fred Flarsky (Seth Rogen) har gjort seg kjent for sine kompromissløse, politiske artikler for en liberal blogg i Brooklyn, men nå er utgiveren kjøpt opp av den erkekonservative mediemogulen Parker Wembley (Andy Serkis, sminket opp som en grotesk blanding av Rupert Murdoch og Steve Bannon). Fred sier opp jobben i protest, og drar ut på byen for å blåse ut frustrasjonene sammen med bestekompisen Lance (O’Shea Jackson Jr.). Under en fancy veldedighetskonsert med «Boys II Men» veksler Fred noen brisne blikk med Charlotte Field (Charlize Theron). Nabojenta som var barnevakten hans i oppveksten, frem til en pinlig, ereksjonsbasert episode i trettenårsalderen. Charlotte vokste opp til å bli USAs utenriksminister, mens Fred er fortsatt Fred. De har en rask gjenforening, og dagen etter får Fred en telefon fra utenriksministerens kommunikasjonssjef Maggie Milkin (June Diane Raphael), som innkaller ham til et hemmeligstemplet hastemøte. USAs hjernedøde president Chambers (Bob Odenkirk) skal trekke seg tilbake etter første presidentperiode, til fordel som en karriere som filmskuespiller. Isteden tilbyr han sin støtte til utenriksminister Charlotte Field, som dermed har en god sjanse til å bli USAs første kvinnelige president. I meningsmålingene scorer Charlotte lavt når det gjelder humoristisk sans, og er i behov av en dreven skribent som kan sprite opp talene hennes i forbindelse med et ambisiøst miljøverninitiativ. Så hun ansetter Fred som sin taleforfatter.

De forelsker seg gradvis i hverandre, og det er en av filmens største styrker at forholdet deres faktisk er forholdsvis troverdig. Kommunikasjonssjefen Maggie prøver iherdig å pensle Charlotte mot den fotogenkjekke, canadiske statsministeren James Steward (Alexander Skarsgård i en temmelig slem parodi på Justin Trudeau), og er ikke den eneste som påminner Charlotte om at optikken rundt hennes hemmelige forhold til slubberten Fred vil være en katastrofe for presidentkampanjen. Kollisjonen mellom Freds kompromissløse idealisme og Charlottes pragmatiske kompromisser forårsaker dessuten noen gnisninger, selv om «Long Shot» unngår kunstige konflikter for å øke dramatikken. Utfordringene deres er ikke nevneverdige mer komplekse enn vi har sett i mange romantiske komedier, og filmen holder seg trygt innenfor rammene av sjangeren – men «Long Shot» er intelligent skrevet, spilt med stor entusiasme og effektivt regissert av Jonathan Levine. Han har tidligere jobbet med Rogen i kreftkomedien «50/50» (2011) og julekomedien «The Night Before» (2015), men sto dessuten bak en av undertegnedes underdog-favoritter: «The Wackness» (2008). På ett tidspunkt forteller Fred at han sjeldent blir pinlig berørt. Noe som er flaks, med tanke på alle ydmykelsene han utsettes for her – inklusive en viral-video som kartlegger onanivanene hans i detalj.

I likhet med de fleste av Rogens filmer er det er større fokus på rekreasjonsbruk av illegale substanser, griseri med kroppsvæsker og røffere språkbruk enn den jevne romcom. Så vi er heldigvis mye nærmere Judd Apatow enn Garry Marshall. Dette er dessuten en befriende fremtidsoptimistisk film, som lett matcher selv Aaron Sorkins klokkertro på at det politiske systemet i USA fortsatt kan fungere i de rette hendene. Mens den amerikanske tidsånden er preget av kynisme, resignasjon og håpløshet går «Long Shot» i stikk motsatt retning. Alt ordner seg så lenge vi har tro på hverandre, gir hverandre gjensidig respekt og er dønn ærlige. Så dette er ikke bare en sjelden romantisk komedie som fungerer etter oppskriften, men dessuten en film amerikanere trenger akkurat nå!