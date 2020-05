Omstridt Michael Moore-produsert klimafilm fjernet fra YouTube

Den nye Michael Moore-produserte dokumentaren «Planet of the Humans» har møtt mye motbør siden den hadde premiere på filmfestivalen i Traverse 21. april, under markeringen av Earth Day. Dagen etter sørget Michael Moore for at filmen ble gjort tilgjengelig for gratis påsyn gjennom blant annet YouTube, verdens største nettsted for deling av video- og filmklipp. Nå er imidlertid miljødokumentaren fjernet fra både YouTube og andre visningskanaler.

En britisk fotograf som har rettet et krav mot produksjonsselskapet for brudd på opphavsretten. Det skriver den britiske avisen The Guardian.

Les også: Filmanmeldelse «For Sama»: Et nært portrett av Aleppos sønderbombede hjerte

Den omdiskuterte amerikanske filmskaperen Michael Moore er sett på som den amerikanske venstresidens fremste talsperson innen dokumentarfilmsjangeren, de senere årene gjennom Donald Trump- og alt right-kritiske filmer som «Fahrenheit 11/9» og en svært synlig kampanje i Bernie Sanders favør. Moore slo for alvor slo gjennom med dokumentarfilmen «Bowling for Columbine» i 2002, som fikk Oscar. Han vant siden Gullpalmen for «Fahrenheit 9/11» og har i ettertid laget en rekke dokumentarfilmer med aktuelle temaer, blant dem den USA-kritiske «Where to Invade Next», hvor han filmet en rekke scener i Norge som et ledd i å vise idyllen ved det norske fengselsvesenet som en kontrast til det amerikanske.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Nedstengt vindmøllepark fra «Planet of the Humans». Foto: Rumble Media

Skyteskive

På «Planet of the Humans» står Moore som produsent sammen med Ozzie Zehner , mens Jeff Gibbs står for manus og regi. Nå er de blitt skyteskive for venstresidens klimaforkjempere som beskylder filmen for å komme med feilaktige, løgnaktige og for lengst utdaterte påstander om klimabevegelsen og det grønne skiftet.

En rekke eksperter kritiserte filmen etter premieren på grunn av dens subjektive framstilling av klimabevegelsen argumenter for grønn energi, og de mener Moore og Gibbs målbærer uriktige påstander fra selskaper hvis egentlige formål er å kapitalisere på fornybar energi som er avhengig av fossile energikilder for å kunne skapes.

Les også: Filmanmeldelse «Om det uendelige»: Svenske tilstander ifølge Roy Andersson

I kjølvannet av premieren har flere klimaeksperter og organisasjoner tatt til orde for at filmen burde blitt fjernet fra YouTube fordi den fremmer den fossile industriens myter om fornybar energi. Noen hevder den gamle venstreaktivisten Moore har latt seg bruke av klimaskeptikerne og høyresidens strateger. Det har igjen satt fart i diskusjonen om ytringsfrihet i USA. Blant dem som har forsvart filmskapernes rett til å ytre kontroversielle meninger er den amerikanske PEN-organisasjonen.

Når filmen nå er fjernet både fra YouTube, der den er blitt sett av over åtte millioner siden den ble lagt ut, og i tillegg fjernet fra blant annet Moores egne nettsider, handler det vel så mye om opphavsrett og tillatelser til gjenbruk av eksisterende filmmateriale, som om politikk. «Denne videoen er ikke lenger tilgjengelig på grunn av et opphavsrettskrav fra en tredjepart», sto det tirsdag på alle nettsidene filmen fram til nå har vært tilgjengelig.

- Sensur

Ifølge den britiske avisen er det fotografen Toby Smith som har forlangt filmen fjernet på grunn av at den inneholder klipp han har opphavsretten til, og som han ikke vil tillate brukt i denne sammenhengen. Filmskaperne skal ha benyttet seg av Smiths materiale under den såkalte «Fair use»-paragrafen i USA.

Enkelt forklart gir denne lovbestemmelsen tilgang til bruk av for eksempel filmopptak og andre åndsverk uten forhåndstillatelse hvis det kan rettferdiggjøres ved å være i offentlighetens interesse. Moores selskap mener derfor at Smiths krav bunner i politisk sensur.

Artikkelen fortsetter under bildet.

«Planet of the Humans»-filmskaperne Michael Moore (fra venstre), Jeff Gibbs og Ozzie Zehner på scenen under Traverse City Film Festival Planet of the Humans. Foto: Rumble Media

«Planet of the Humans» skal ifølge Smith inneholde opptak gjort i forbindelse med prosjektet «Rare Earthenware», som handler om utbytting av landområder i indre Mongolia på jakt etter sjeldne mineraler som brukes i elektronikkindustrien. Smith skal ha rettet sine krav direkte til YouTube og ikke produksjonsselskapet da han «ikke var interessert i forhandlinger», heter det artikkelen fra The Guardian som blant annet er sitert av YouTube selv. «Jeg støtter ikke dokumentaren, jeg er uenig i budskapet og jeg liker ikke den misledende bruken av fakta i fortellergrepet», skal han videre ha sagt.

«Planet of the Humans»-regissør Jeff Gibbs har I en uttalelse hevdet at det opphavsrettslige kravet om å fjerne filmen er et resultat «av sensur fra politiske motstandere av «Planet of the Humans». Han hevder det er «misbruk av copyright-lovgivingen å stenge ned en film som har åpnet en seriøs debatt om hvordan deler av klimabevegelsen har gått til seng med Wall Street og såkalte «grønne kapitalister»».