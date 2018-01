Michael Haneke lager TV-serie

Filmer

CANNES/OSLO (Dagsavisen): – Jeg har lyst til å lage en TV-serie for å kunne fortelle en lengre historie, kunne Michael Haneke fortelle Dagsavisen under lanseringen av sin nye film «Happy End» i Cannes i 2017, en film som på mange måter oppsummerer flere av Hanekes filmer, og som han har varslet muligens blir hans siste film. Men om det skulle vise seg å være sant, er ikke det slutten Haneke som kreativ forteller. Nå blir TV-serien hans en realitet.

Den østerrikske regissøren Michael Haneke skal lage serien på engelsk, og det skal dreie seg om en dramaserie med tittelen «Kelvin’s Book». I pressemeldingen beskrives den som en eventyrlig historie i ti episoder, om en gruppe unge mennesker som blir konfrontert med sitt eget hjemlands redsler i et dystopisk samfunn i nær framtid.

Serien skal produseres av FremantleMedias UFA Fiction, som sto bak «The Young Pope» og Neil Gaimans «American Gods». Og i motsetning til de fleste TV-filmene Michael Haneke har laget ved siden av sin omfattende kinoproduksjon, er «Kelvin’s Book» basert på hans eget manus.

– Jeg har filmet flere østerrikske bøker for TV, blant annet basert på Kafka og Joseph Roths «Rebellion». Men når jeg filmatiserer andres bøker føler jeg at min rolle som regissør er forpliktet av helt andre ting enn når jeg lager film basert på egne manus. I en TV-film basert på en bok er det min jobb å lede seeren til å lese den originale boken, og forfatteren er den virkelige kunstneren. Når jeg lager egne filmer derimot, da er det jeg selv som er «forfatteren», sier han.

Haneke er en av få som har vunnet Gullpalmen to ganger, for «Amour» og «Det hvite båndet», samt Oscar for «Amour». Han er ellers kjent for filmer som «Funny Games» og ikke minst «Pianolærerinnen». Han har tidligere beskrevet ødelagte apokalyptiske samfunn, blant annet i «Le temps de loup», vist på kino i Norge under tittelen «Ulvetid».

