Gangsterkonge blir film for tredje gang

Al Pacino gjorde narkobaronen Tony Montana til en legendarisk filmskikkelse i Brian De Palmas film «Scarface» fra 1983. Nå har den italienske regissøren Luca Guadagnino latt seg hyre til å spille inn historien på nytt for Universal, melder amerikanske Variety.

Guadagnino hadde stor suksess med kjærlighetsdramaet «Call Me By Your Name» for et par år tilbake, og innkasserte blant annet en Oscar-nominasjon for beste fremmedspråklige film. Siden har han laget nok en gjeninnspilling av en klassiker, kultskrekkfilmen «Suspiria» opprinnelig laget av landsmannen Dario Argento

Med «Scarface» lager han sin hittil mest høyprofilerte film, all den tid Brian de Palmas versjon regnes som en av filmhistoriens store klassikere til tross for at den ikke var en umiddelbar en suksess da den kom ut på 1980-tallet.

Luca Guadagnno. Foto: AP

Al Pacino spilte den gang den kubanske gangsteren Tony Montana som slo seg opp som narkokonge i Miami, og profilert på rollelista var også Michelle Pfeiffer. De Palma-filmen var i sin tur en nyinnspilling av den opprinnelige «Scarface»-filmen fra 1932, regissert av Howard Hawks. I den første filmen var Chicago åsted og den italienskættede gangsterlegenden Al Capone, som hadde tilnavnet Scarface, var modell for Tony Montana-skikkelsen.

Slik ble Scarface presentert i 1932.

Guadagninos film skal fokusere på immigrantrollen og ifølge Variety holde seg tett til originalfilmen, denne gangen med historien lagt til Los Angeles. Manus er det ikke ukjente Joel og Ethan Coen som står bak, kjent for blant annet «The Big Lebowski» og «Fargo». Det er ikke kjent hvem som skal spille hovedrollen som Tony Montana.

Planene om en nyinnspilling har for øvrig versert i Hollywood i flere år, med ulike manusforfattere og regissører påtenkt til jobben. En stund var også skuespiller Diego Lunaknyttet til rollen som Montana, men heller ikke det ble noe av. Med Guadagnino nå offisielt annonsert som regissør og Coen-brødrene som manusforfattere, virker det sannsynlig at filmen blir noe av.

Luca Guadagnino er mest kjent som en filmskaper med sans for de nære, menneskelige relasjonsdramaene, med «I Am Love» og «A Bigger Splash» som kjente titler utover «Call Me By Your Name» (2017). Etter suksessen med sistnevnte har karrieren hans skutt fart med en rekke prosjekter under utvikling, blant dem nok en nyinnspilling av en klassiker, «Fluenes herre».

Han har også over tid holdt på med en film basert på Bob Dylan-albumet «Blood On The Tracks», og han ferdigstiller miniserien «We Are Who We Are» for HBO mens han også skriver på en oppfølger til «Call Me By Your Name».