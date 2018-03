Forhistorisk foppal

Filmer

Last Man

Regi: Nick park

Eng./USA/Fr. 2018

For dagens barn av dataalderen fortoner sikkert Aardman Animations-studioets møysommelig håndlagde leiranimasjoner seg som forhistoriske. Mens resten av bransjen for lengst har forlatt de tradisjonelle stop-motion-teknikkene som ble brukt siden filmmediets spede begynnelse, kjemper Aardman (sammen med blant andre Laika Entertainment) fortsatt den gode kampen for å holde kunstarten i live. Så det føles passende at studioets sjuende langfilm tar turen helt tilbake til steinalderen, i det som ellers er en veldig tradisjonell underdog-sportskomedie. En stamme med neandertalere har slått seg ned i et meteorkrater, i et isolert område som litt senere blir kjent som «Manchester». I løpet av flere generasjoner har dette krateret blitt en frodig oase, der høvdingen Bobnar leder en gjeng godmodige steinalder-treskaller som sliter med å fange kaniner. Ren idyll, helt til en ny tidsalder banker på døren og jager dem på dør. Bronsealderen kommer brusende inn med mammut-gravemaskiner, under ledelse av den griske guvernøren Bhen. Han representerer en ny sivilisasjon, som er i besittelse av høyteknologiske hjelpemidler som hjulet, loffskiver, bronsemynter og lærballer. De har dessuten gjort fotball til en konkurransesport, og har konstruert en enorm stadion der folket forlystes med brød og sirkus - mens den korrupte skurken Bhen baser i inngangspengene, som en forhistorisk FIFA-pamp.

Steinalder-gutten Døgg kommer opp med en desperat nødplan for å redde folket sitt fra et kort liv i den vulkanske ødemarken. Han utfordrer bronsefolkets elitelag til en fotballkamp. Hvis neandertalerne vinner får de flytte tilbake til dalen sin, og leve i fred. Men hvis de taper må hele stammen jobbe som slaver i guvernørens gruver. Oddsen er ikke akkurat på deres side. Mens bronsefolkets førstedivisjonslag består av topptrente superstjerner med egne fotballkort, vet ikke engang huleboerne hva en fotball er. Døgg oppdager imidlertid at hans forfedre oppfant sporten, og får uventet hjelp fra Goona. En bronsealder-jente med overlegne fotballferdigheter, som går med på å trene opp steinalder-stammen så lenge hun får kan spille på laget deres. Litt ekstra gøy at huleboerne kler seg i fargene til Manchester United, og at filmen hadde arbeidstittelen «Early Man-United». Jeg tror neppe noen kommer til å bli skrekkelig overrasket av resultatet i dette VM-sluttspillet, men det er lett å sette pris på den Ken Loach-aktige subteksten om at fotball er en ekte arbeiderklassesport som utnyttes av griske FIFA-kakser. Eventuelt også en forlystelse forbeholdt neandertalere. Så da får det bare være at engelskmennene påtar seg æren for å ha oppfunnet en sport kineserne egentlig skapte under Han-dynastiet. Humoren i «Første mann» er til tider litt stølbent, og enkelte gags er så velbrukte at de kunne kommet rett fra juratiden. At filmen føles litt underveldende skyldes muligens at dette er den første filmen Nick Park har regissert uten sin faste makker Peter Lord, som denne gangen har nøyd seg med å produsere.

Det er vanskelig å si i akkurat hvor sterk grad den norske dubbingen legger en demper på moroa, men noen av de erkebritiske ordspillene har definitivt gått tapt i oversettelsen. Originalen har stemmeleggere som Tom Hiddleston, Eddie Redmayne og «Game of Thrones»-kjenningen Maisie Williams, men kun den norske versjonen settes opp på kino her hjemme. Så fullvoksne animasjonsfans som vil se «Første mann» i sin opprinnelige form er pent nødt til å vente på Blu-ray-utgivelsen. Selv om morsomhetene ikke kommer like tett som vi er vant til, er bakgrunnene fullstappet av fiffige vittigheter. I kjent Aardman-stil ligger filmens sanne glede i detaljene, og det er lett å beundre det enorme pirkearbeidet som er lagt inn i den håndlagde leir-animasjonen (komplett med godt synlige fingeravtrykk på figurene). Dette matcher ikke den oppfinnsomme finurligheten fra «Flukten fra hønsegården» (2000), «Wallace og Gromit og varulvkaninens forbannelse» (2005) eller «Piratene!» (2012), men den lune sjarmen er fortsatt i god behold.