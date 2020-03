En rekke filmpremierer utsettes på grunn av stengte kinoer som følge av tiltakene rundt koronaviruset. Men krisen rammer også filmer som nylig har hatt kinopremiere eller på andre vis har hatt sine første offisielle visninger. Nå har det amerikanske filmselskapet NBCUniversal valgt å oppheve regelen som tilsier at filmer som har premiere på kino må ligge på vent i fire måneder for eksklusiv kinovisning før de kan tilbys leie- og strømemmarkedet.

Siden dette vinduet nå endres vil Jane Austen-filmatiseringen «Emma» med Anya Taylor-Joy i tittelrollen og skrekkfilmen «The Invisible Man» med Elisabeth Moss, få nytt liv på strømmekanalen Viaplay fra og med 20. mars.

Begge filmene skulle hatt ordinær kinopremiere i Norge 13. mars, dagen etter at kinoene i likhet med andre kulturarrangementer ble vedtatt stengt.

Også norsk strømmepremiere

Den amerikanske filmgiganten følger samme taktikk som den lille norske distributøren Euforia, som skulle lansert Tonje Hessen Scheis mye omtalte dokumentarfilm «iHuman» på kino samme uke. Da kinolanseringen ble umuliggjort ble også løsningen for den premiere på såkalt VOD - Video on Demand. Kanalene som nå tilbyr «iHuman» til leie for prisen av en kinobillett sånn omtrent, er Altibox, Get og Telenor/T-We, ViaPlay og SF Anytime, ifølge Rushprint.

I Norge som i Norden for øvrig blir de to amerikanske filmene «Emma» og skrekkfilmen «The Invisible Man» distribuert gjennom UIP, som nå inngår et nytt strategisk samarbeid med Nordic Entertainment Group (NENT) om å slippe «strømmepremieren» av de to filmene på Viaplay før de har vært på kino.

– Det vi nå gjør er helt unikt, og det er fantastisk at NBCUniversal velger å slippe disse filmene tidlig på Viaplay. Vi tester upløyd mark når vi bryter med det tradisjonsrike visningsvinduet som tilhører kinoene for å gi alle der hjemme mulighet til å kunne se filmer de hadde planlagt å se på kino sammen, sier innholdsansvarlig Filippa Wallenstam i NENT Group i en pressemelding.

