Da Hollywood gikk i svart

Filmer

– Tro meg, kvinnene her i kveld har ikke kommet for matens skyld, men på grunn av jobben de gjør.

Frances McDormand var en av mange skuespillere som ga rene ord for pengene under årets Golden Globe-utdeling. I kraft av å være filmveteran og en av årets store vinnere, kunne hun ikke minst uttrykke glede over å være til stede på en kveld hun betegnet som «et jordskjelv som snur opp ned på maktstrukturene i bransjen». Golden Globe sto da også fram som en manifestasjon av endringene i kjølvannet av #metoo-bevegelsen. «En ny dag er i emning», sa Oprah Winfrey da hun ble hedret med Cecil B. DeMilles ærespris. Dette gjelder ikke bare den amerikanske filmbransjen, men samfunnet for øvrig.

Les om starten på #metoo-bevegelsen: Et fall og en folkebevegelse

De aller fleste kvinnelige gjestene hadde som ventet kledd seg i svart i sympati med ofrene for seksuell trakassering, blant dem stab og rolleinnehavere i dramaserien «Big Little Lies», som handler om nettopp usunne maktstrukturer og som fikk full uttelling da nattens priser ble delt ut. Flere skuespillere hadde også invitert med noen av USAs mest betydningsfulle varslere og aktivister utenfor film- og underholdningssfæren. Blant dem var Meryl Streep, som hadde følge av Tarana Burke som flere år før #metoo ble et begrep grunnla organisasjonen med samme navn rettet mot bekjempelse av seksuelle overgrep. Før #metoo-bevegelsen startet for tre måneder siden var det knapt noen som visste hvem hun var. I dag er Burke et symbol på hvordan mange i en årrekke aktivt har jobbet for å bekjempe seksuelt misbruk og sjikanering. Likevel måtte det verdensberømte navn til for å bryte gjennom laget av løgner og røyktepper og sette saken på den offentlige dagsordenen på en måte som har hatt ringvirkninger over store deler av verden, også her i Norge. De fleste av de kjente varslerne var i motsetning til utpekte gjerningsmenn samlet under et historisk Golden Globe-show som også avslørte at bransjen har en lang vei å gå ennå.

Les også: Meryl Streep: – Jeg liker å være sjef

Golden Globe er den viktigste prisutdelingen i USA etter Oscar, og ble i år delt ut for 75. gang i regi av utenlandske filmkorrespondenter i Hollywood. Eller som det ble sagt fra scenen, Hollywood Foreign Press er kanskje det tre mest provoserende ordene president Donald Trump vet i hele verden. Prisen fungerer både som en pekepinn på hvilke hender Oscar-statuettene vil havne i senere i vinter, og som politisk temperaturmåler i en opphetet bransje der det mest påfallende er hvem som ikke lenger er til stede. Det gjenstår likevel et langt filmlerret å bleke før det er likestilling innen regi, produksjon og andre nøkkelroller, for ikke snakke om lønn og andre betingelser. De virkelig gode og viktige kvinnerollene er fortsatt mangelvare, og ser man på representasjonen av afroamerikanske, asiatiske og latinamerikanske skuespillere i de store produksjonene er det fortsatt behov for begrep som #OscarSoWhite, til tross for suksesser som horrorfilmen «Get Out». Golden Globe-vert Seth Meyers rekordlange åpningsmonolog satte tonen gjennom å minne om dette.

Les også: Rocket ved Oscar

Meyers påpekte at alle som var til stede har jobbet hardt for å komme dit de er, men at man nå vet at kvinnene i filmbransjen har hatt en langt hardere vei enn mennene. Han tok også bokstavelig talt livet av «elefanten som ikke er i rommet», Harvey Weinstein, gjennom å påpeke at neste gang noen ser den mektige produsenten som er kjernen til hele #metoo-bevegelsen, er når han som den første noensinne blir buet ut når Hollywood skal minnes sine døde i de store prisshowenes årlige minnesekvens.

Les intervju med Elisabeth Moss: Moss tar grep om egen karriere

En ny dag er i emning på flere vis, og det viste også fasiten etter at prisene er delt ut. Forhåndsfavorittene dominerte nominasjonslistene, men det ble ikke nødvendigvis de største og bredeste publikumsfilmene og -seriene som stakk av med prisene. Og selv om Golden Globe kan betegnes som en litt rampete lillesøster sammenlignet med Oscars, gir Beste film-prisene til Greta Gerwigs «Lady Bird» og Martin McDonaghs «Three Billboards Outside Ebbing, Missouri» en indikasjon om hvor slaget kommer til å stå i Los Angeles 4. mars i år. I sistnevnte film, som var nominert i dramakategorien, fikk Frances McDormand prisen for Beste kvinnelige skuespiller, mens Saoirse Ronan fikk tilsvarende pris for innsatsen i «Lady Bird», som i Golden Globe-sammenheng var nominert i komedie/musikal-kategorien. Under Oscars må filmene eventuelt konkurrere i en og samme kategori. Uten å gå inn i alle detaljene er det også mye som tyder på at Gary Oldman har fri bane fram til Oscar etter at han natt til mandag fikk prisen for Beste mannlige hovedrolle og rollen som Winston Churchill «The Darkest Hour», som for øvrig har norsk kinopremiere denne uka side om side med «Three Billboards Outside Ebbing, Missouri». En av kveldens store overraskelser, ikke minst for filmskaperen selv vil vi tro, er at Ruben Östlund måtte se seg slått i kategorien Beste fremmedspråklige film. Hans «The Square», som har fått både Gullpalmen i Cannes og «alle» Euroepan Film Awards-prisene, ble forbigått av tyske Fatih Akins terror- og hevndrama «Ut av intet» («In The Fade») med Diane Krüger i hovedrollen. Også det er med på å gjøre Oscars litt mer spennende.

Les også: Ruben Östlund vant Europa

Golden Globe hyller i motsetning til Oscars også TV-bransjen, og særlig i disse kategoriene kunne man mer enn ane at Oprah Winfrey har sine ord i behold om at det er «en ny dag i emning». Den høyst aktuelle og bitende krasse miniserien «Big Little Lies» fikk hele fire priser: Beste miniserie og skuespillerpriser til hovedrolleinnehaver Nicole Kidman og birolleinnehaverne Laura Dern og Alexander Skarsgård. Beste dramaserie gikk til Elisabeth Moss' «The Handmaid's Tale», hvor hun er produsent og nå også Golden Globe-priset hovedrolle. Også det en serie som kom som bestilt til en tid da #metoo-bevegelsen snur opp ned på en bransje som forhåpentligvis ikke føler at de må kle seg i sørgefargen svart i framtida.

Les flere filmanmeldelser på Dagsavisen.nos filmseksjon

Her er Golden Globe-vinnerne i utvalg:

Beste dramafilm: «Three Billboards Outside Ebbing, Missouri»

Beste komedie/musikal: «Lady Bird»

Beste dramaserie: «The Handmaid's Tale»

Beste avgrensede TV-serie: «Little Big Lies»

Beste TV-komedie: «The Marvelous Mrs. Maisel»

Beste kvinnelig skuespiller i dramafilm: Frances McDormand («Three Billboards Outside Ebbing, Missiouri»)

Beste kvinnelig skuespiller i komedie/musikal: Saoirse Ronan («Lady Bird»)

Beste kvinnelige skuespiller i dramaserie: Elisabeth Moss («The Handmaid's Tale»)

Beste kvinnelige skuespiller i avgrenset dramaserie: Nicole Kidman («Big Little Lies»)

Beste kvinnelige skuespiller i TV-komedie eller musikal: Rachel Brosnahan («The Marvelous Mrs. Maisel»)

Beste mannlige skuespiller i dramafilm: Gary Oldman («Darkest Hour»)

Beste mannlige skuespiller i komedie/musikal: James Franco («The Disaster Artist»)

Beste mannlige skuespiller i dramaserie: Sterling K. Brown («This Is Us»)

Beste mannlige skuespiller i avgrenset dramaserie: Ewan McGregor («Fargo»)

Beste mannlige birolle i avgrenset dramaserie: Alexander Skarsgård («Big Little Lies»)

Beste regissør: Guillermo del Toro («The Shape of Water»)

Beste fremmedspråklige film: «In the fade» (Tyskland/Frankrike).

Beste animasjonsfilm: «Coco».

Beste Filmmusikk: Alexandre Desplat («The Shape of Water»)