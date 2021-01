Britene valgte krig

Krigseposet hadde premiere i Storbritannia i januar i fjor, vant tre Oscar-priser og spilte inn 44 millioner britiske pund, eller drøyt 506 millioner kroner. For 2020 begynte bra: I årets første kvartal økte kinoenes inntekter med 20 prosent sammenlignet med året før.

Men etter at koronapandemien meldte seg – og med to lockdownperioder der kinoene var stengt, endte sluttresultatet med en nedgang på 76 prosent i inntektene. Det melder The Guardian ut fra analyseselskapet Comscores oppsummering.

Ni av britenes ti på toppfilmer var derfor filmer som hadde rukket premiere før den første nedstengningen i mars. Unntaket er amerikanske «Tenet» på tredjeplass, som hadde premiere i august som en slags prøvekanin for storfilmpremierer i koronaens tid. Til sammenligning endte den med å spille inn 17,4 millioner pund.

Antall kinobesøkende har ikke vært så lavt i Storbritannia siden man begynte å føre statistikk i 1928: Mellom 42 og 43 millioner besøk i 2020.

Nå gjenstår det å se om premieren på den nye James Bond-filmen, som er utsatt til april, går som planlagt. Den spås å starte kinoåret for britene – om tiltak og vaksinering lykkes innen den tid. (NTB)