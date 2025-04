Disse fire skal spille Beatles-medlemmene i ny storfilm: – Mye igjen å utforske

Etter et år med spekulasjoner om hvem som skal spille «the Fab Four», er det nå bekreftet og klart at det blir disse fire herrene:

Harris Dickinson skal spille John Lennon, Paul Mescal skal spille Paul McCartney, Barry Keoghan skal spille Ringo Starr, mens Joseph Quinn tar seg av George Harrison.

Filmfranchisen «The Beatles – A Four-Film Cinematic Event» vil ha premiere for alle fire filmene i april 2028, noe Sony Pictures-sjef Tom Rothman ifølge Deadline sa vil bli det «første bingeøyeblikket i kinohistorien».

Det er ikke kjent i hvilke rekkefølge de fire filmene, som hver vil bli fortalt med perspektivet til et av bandmedlemmene, kommer til å ha premiere. Den såkalte taglinjen er: «Hver mann har sin egen historie, men sammen er de legendariske».

Regissør Mendes skal i årevis ha lekt med tanken om en miniserie, men ombestemte seg. Historien var også for stor til å kunne rommes i en enkelt film. Han sier The Beatles redefinerte kulturen og kalte dem «kanskje det mest betydningsfulle bandet gjennom tidene».

– Det måtte finnes en måte å fortelle den episke historien på for en ny generasjon. Jeg kan forsikre dere om at det fortsatt er mye igjen å utforske, og jeg tror vi har funnet en måte å gjøre det på, sa Mendes under Sony Pictures-presentasjonen, som fant sted under Cinema Con i Las Vegas.

Dette er også den første filmen som får musikkrettighetene til hele Beatles-diskografien, ifølge NME.

