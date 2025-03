Filmkritikerne elsket «Elskling» – fikk dobbeltpris

«Elskling» er langfilmdebuten til Lilja Ingolfsdottir, som tidligere har laget en rekke kortfilmer og novellefilmer.

Den ble tildelt Filmkritikerprisen for beste film under prisseremonien på Café Engebret i Oslo onsdag formiddag.

Ifølge begrunnelsen er det ikke ofte at voksen kjærlighetsproblematikk «blir studert med så mye innsikt, varme og emosjonell tyngde, og med så mange sannferdige observasjoner av mellommenneskelige atferdsmønstre».

«Elskling» fikk et stort kinopublikum der den ble sett av 150.000, noe som ifølge Filmkritikerlaget er oppsiktsvekkende høyt for en «liten» film som verken er en barnefilm eller handler om krigen.

– Et fenomen

«Den kan derfor absolutt omtales som et fenomen som har rørt mange av oss med et ærlig og oppriktig blikk på et forhold i krise», heter det videre.

Hovedrollen som Maria i «Elskling», som står ved et veiskille når ektemannen plutselig gir beskjed om at han vil ut av forholdet, spilles av Helga Guren. Det innbringer henne Filmkritikerprisen som Beste skuespiller.

«Årets vinner har spilt en rolle som blir snakket om, en rolle til ettertanke, med en troverdighet som gjør det umulig ikke å ta inn over seg både sorgen, sinnet og gleden», står det i juryens begrunnelse.

Vant for «Ibelin»

Filmkritikerprisen for beste fagfunksjon går til det sju personer sterke laget bak de visuelle effektene i «Ibelin»:

Rasmus Tukia, Ada Wikdahl, Arash Ebrahimi, Chris Kongshaug, Derek Bancroft, Tom Chr. Lilletvedt og Sindre Hammersbøen.

«Å lage film er et kollektivt arbeid. Ved å kombinere forskjellige teknikker for å gi oss innblikk i hovedpersonens liv, lykkes prisvinnerne med å fortelle en uvanlig historie som har grepet mennesker over hele verden», lyder begrunnelsen for fagfunksjonprisen.

Filmkritikerprisen ble innstiftet i 1948 av Norsk Filmkritikerlag, et interesselag for film- og seriekritikere, film- og serieskribenter og anmeldere. De stemmer fram vinnerne av prisene, som deles ut for beste norske langfilm i norsk kinodistribusjon i året som er gått, samt til beste skuespiller og beste fagfunksjon.

