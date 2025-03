Oscar til «No Other Land»: – Viser at folk bryr seg

Den norskproduserte dokumentarfilmen «No Other Land» stakk av med prisen for beste featuredokumentar under Oscar-utdelingen i Los Angeles natt til mandag.

– Det sier meg at folk på det vanlige samfunnsplan er opptatt av hva som skjer i verden og i Midtøsten spesielt, sier produsent Bård Kjøge Rønning til Dagsavisen.

Opptakene i filmen er gjort av to palestinere og to israelere i landsbyen Masafer Yatta på Vestbredden, og skildrer livet der flere generasjoner har kjempet mot den israelske okkupasjonsmakten.

Filmen er produsert av Rønning og Fabien Greenberg i selskapet Antipode Films.

– Står opp for de svakeste blant oss

Rønning betegner nattens anerkjennelse av filmen som enormt stort for de involverte. De håper at filmen kan bidra til å skape konkret forandring i verden.

– Vi håper at filmen kan bidra til å skape en holdningsendring på verdensbasis og i USA, og komme på radaren til Kongressen og alle med beslutningsmakt. Dypest sett handler det om menneskelighet og å gjøre verden til et bedre sted, sier Rønning videre.

Sentralt i fortellingen om kampen mot okkupasjon, står vennskapet mellom to av filmskaperne – en palestiner og en israeler.

– Filmen har et sterkt budskap om håp og vennskap, og responsen forteller at folk har empati, kjenner seg igjen og står opp for de svakeste blant oss, mener Rønning.

Sammen med Greenberg skjønte han straks at dette kunne bli en fortelling og film av stort format, da muligheten dukket opp for fire år siden.

– Fire unge aktivister, to fra Palestina og to fra Israel, holdt på med å filme i Masafer Yatta på Vestbredden. Vi så med en gang at dette kunne bli en internasjonalt stor dokumentar med en ny og frisk vinkling på en langvarig konflikt og krise. Det har vært en vanskelig, men utrolig viktig, historie å fortelle, sier Rønning.

– Norsk film i en gullalder

«No Other Land» vekker også reaksjoner og høster gratulasjoner her hjemme.

– At Antipode Films har vunnet Oscar som samprodusent på «No Other Land» er helt fantastisk, sier kulturminister Lubna Jaffery (Ap).

– Dette er både inspirerende og gledelig, og nok et tegn på at norsk film åpenbart er inne i en gullalder. Gratulerer til Antipode, sier kulturministeren i en melding til NTB.

Norsk filminstitutt (NFI) påpeker overfor samme kilde at en palestinsk-norsk film har nådd toppen av filmverdenen til tross for en produksjon med begrenset tilgang til ressurser. NFI-direktøren kaller det en enorm seier.

– Denne historiske prisen viser virkelig kraften i dokumentarfilmen – og ikke minst hva det betyr å ha viljen til å fortelle en viktig historie om vennskap på tvers av tradisjonelle konfliktlinjer. Det er en enorm seier for de palestinske, israelske og norske filmskaperne, sier NFI-direktør Kjersti Mo til NTB.

I takketalen fra scenen i Los Angeles, sa regissør Basel Adra om situasjonen i hjembyen:

– For rundt to måneder siden ble jeg far. Mitt håp for datteren min er at hun skal slippe å leve det samme livet som jeg gjør nå. «No Other Land» viser den grufulle virkeligheten som vi har vært gjennom i tiår.

Hans israelske kollega Yuval Abraham understreket at mennesker finner hverandre på tvers av konflikter:

– Vi laget denne filmen – palestinere og israelere – for sammen er stemmene våre sterkere, sa Abraham, ifølge NTB.

«No Other Land»

Norsk-palestinsk samproduksjon, der regien er ved et palestinsk-israelsk aktivistkollektiv palestinske Basel Adra og Hamdan Balal og israelske, Yuval Abraham og Rachel Szor.

Produsentene er norske Bård Kjøge Rønning og Fabien Greenberg i Antipode Films.

Har vunnet en lang rekke filmpriser, blant dem to på Berlinalen, der verdenspremieren sto i februar i år. Vant også som beste dokumentar under European Film Awards.

Nominert til en rekke filmpriser, blant dem den britiske Bafta-prisen.

Dokumenterer den israelske okkupasjonen av en palestinsk landsby på Vestbredden gjennom flere år, så vel som vennskapet mellom Adra og Abraham.

Går på norske kinoer nå, skal senere vises på NRK.

