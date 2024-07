Drømmer roboter om elektriske bestevenner?

---

5

FILM

«Robot Dreams»

Regi: Pablo Berger

Spania/Frankrike – 2023

---

Tid for tegnefilm! Oscar-nominerte «Robot Dreams» er skapt, skrevet, produsert og regissert av spanske Pablo Berger, som tidligere sto bak pornokomedien «Torremolinos 73» (2003) og det ondsinnede tyrefekter-eventyret «Blancanieves» (2012). Sistnevnte ble et tema for massive boikottkampanjer, demonstrasjoner og kontroverser etter beskyldninger om at minst ni okser ble torturert i hjel foran kamera. Denne bestialske dyremishandlingen ser ut til å ha gitt karrieren til Pablo Berger en seriøs slagside, så han er ikke nødvendigvis en fyr man først og fremst ville ha forventet å stå bak en hjertevarm familiefilm om vennskapet mellom en ensom hund og en postordre-robot i en alternativ utgave av åttitallets New York. Historien er ikke basert på Isaac Asimovs sci-fi-novellesamling «Robot Dreams», men tegneserieromanen med samme navn av Sara Varon - som havnet på «årets beste bøker»-listen til Oprah Winfrey da den først ble publisert tilbake i 2007.

Jeg vet ikke om Pablo Berger følte et behov for å vise en mer empatisk side etter alt oppstyret rundt dyremishandlingen i «Blancanieves», men «Robot Dreams» er en oppriktig rørende, godhjertet film som er det stikk motsatte av alt han har regissert tidligere. Og siden den er animert kan vi være hundre prosent sikre på at ingen levende skapninger ble mishandlet, skadet eller drept under produksjonen. Så det er jo et pluss. Som en ekstra bonus er «Robot Dreams» uten dialog, så dette er en sjelden familiefilm som burde fungere verden rundt på akkurat samme måte - uten noen fare for at dubbingen vil forminske eller forsure opplevelsen.

Vi befinner oss i et parallellunivers befolket av stumme dyr, men ellers er New York omtrent som vi husker det fra åttitallet. I en liten leilighet i frynsete East Village bor en enslig hund, som sliter med å treffe folk i storbyen. Han spiller Atari-dataspill alene med en kontroll i hver hånd, og spiser mikrobølgemiddag foran TV-en mens kjæresteparet i naboleiligheten koser seg sammen i sofaen. New York kan være et vanskelig sted å være ensom, men løsningen kommer i form av en TV Shop-reklame for hjemme-roboten Amica 2000. Hunden bestiller roboten umiddelbart, og tripper utålmodig mens han venter på pakkeleveringen.

En enslig hund bestiller hjemme-roboten Amica 2000 i filmen «Robot Dreams». (Selmer media)

Han får endelig en bestevenn; en troskyldig robot som møter alt dette nye livet tilbyr med forventningsfull begeistring. Hunden tar med robotkompisen ut på spaserturer i nabolaget, de lærer å stå på rulleskøyter i Central Park og danser til tonene av «Earth, Wind and Fire»-hitten «September». De leier «Trollmannen av Oz» på VHS (fra den legendariske videobutikken Kim’s Video!), og opplever mye gøy sammen. Mot slutten av sommeren tar hunden med roboten til Ocean Beach, der de tilbringer en finfin sensommerdag med solskinn og bading – men når de våkner opp på stranden kan ikke roboten røre seg. Han har rustet av saltvannet, og hunden klarer ikke å løfte ham fra flekken. Til slutt må han dra trist hjem alene, mens roboten ligger urørlig på et badehåndkle i sanden. Hunden løper tilbake til stranden med en verktøykasse tidlig neste morgen, bare for å oppdage at området er stengt for sesongen – og har ingen muligheter til å komme tilbake til bestevennen. Så han må tusle tilbake til bygårdsleiligheten mutters alene, og teller utålmodig ned dagene til at stranden åpnes igjen. Han prøver å fortsette livet på egen hånd, men alt føles tomt. Dagene flyter inn i uker, og så måneder. Sesongene skifter, mens roboten ligger urørlig på stranden og drømmer om sin flyktige, lykkelige tid med hunden. Kanskje de en dag vil se hverandre igjen?

Hvis du synes at alt dette høres skikkelig sørgelig ut, så er ikke det feil. Jeg kan lett forestille meg at yngre barn vil bryte ut i fortvilet gråt over enkelte ting som utspiller seg i «Robot Dreams», men heldigvis går alt ganske bra til slutt. Kanskje ikke helt på den vi måten vi håpet eller forventet, men sånn er jo livet. Uten å avsløre noe mer: dette er så nærme vi kommet en familievennlig tegnefilmversjon av fjorårets indie-suksess «Past Lives».

Selve animasjonen er forholdsvis enkel og litt Macromedia Flash-aktig, men så fullstappet av velobserverte detaljer og popkulturelle påskeegg at man kunne ha gjort det til en vrien selskapslek å peke ut alle åttitallsreferansene. Så dette er til dels et nostalgisk tegnefilmportrett av et New York som ikke lengre eksisterer, fra en uskyldigere og mer optimistisk tidsalder da Tvillingtårnene fortsatt tronet stolt i horisonten. Samtidig en bittersøt fabel om vennskap, som blir en vemodig metafor for kjærlighetssorg, overvinne ensomhet og å bevege seg videre mens man ønsker motparten alt godt. Ikke alt er ment å vare evig.

Hunden og roboten koser seg sammen i New York i filmen «Robot Dreams». (Selmer Media)

Regissør Pablo Berger kjøpte «Robot Dreams»-tegneserien til sin datter, men ble selv så rørt av historien at han bestemte seg for å filmatisere den. Han holder seg temmelig tett opp til boken, men har fordypet og faktisk forbedret den. Alle referansene til åttitallet og New York kommer rett fra Berger, som bodde der i ti år under filmstudiene. Berger har åpenbart investert alt han har av hjerte og sjel i dette oppriktig gripende lidenskapsprosjektet. Hvorvidt en så vakker og godhjertet film veier opp for grusomhetene i «Blancanieves» er åpent for diskusjon, men gamle synder forminsker ikke gleden med «Robot Dreams». En førsteklasses familiefilm som er minst like severdig for voksne som for barn, og burde gi alle aldersgrupper en tåre i øyekroken. Eventuelt få noen og enhver av oss til å strigråte stygt i kinosalen.

