Nå danser ikke Joker alene lenger – men med Lady Gaga

Nå er den første fulle traileren til andre «Joker»-film ut sluppet – og den later til å vise det første møtet mellom Harley Quinn, spilt av Lady Gaga, og rollekarakteren som skaffet Joaquin Phoenix en Oscar.

«Joker: Folie à Deux» har premiere først 4. oktober, men forventningene er store. Ifølge BBC bringer Lady Gaga med seg musikk, dans og en very «bad romance» i oppfølgeren til «Joker» fra 2019. Hun spiller en ny versjon av Harley Quinn, full av beundring for Joker og det han har oppnådd.

– Jeg er ingenting, sier Lady Gaga i traileren. Den starter med deres første møte – og gryende kjærlighetsforhold – på Arkham Asylum. I opprinnelseshistorien er karakteren en psykiater som blir besatt av sin nye pasient, mens det i traileren ikke fremkommer helt klart hvilken side av gitteret hun befinner seg på.

– Den later til å bekrefte et stort skifte i opprinnelseshistorien, skriver IGN om «Joker 2»-traileren.

Traileren til andre runde "Joker" viser Lady Gaga og Joaquin Phoenix i fri dressur.

I en scene sier hun «la oss komme oss ut herfra». Og det gjør de – for så å starte en musikalsk duo. De opptrer som Joker & Harley i et TV-show, og i traileren uttaler Joker at «vi bruker musikk til å gjøre oss selv hele – til å balansere bruddene i oss selv».

Regissør Todd Phillips sa da han denne uken gjestet CinemaCon at den kommende filmen ikke er en musikal, slik det lenge gikk rykter om, men at musikk er «et vesentlig element».

– Det er ikke så langt fra den første filmen. Arthur har musikk i seg. Han har en eleganse ved seg, sa Phillips om Joker, som altså egentlig heter Arthur Fleck.

Trailerens soundtrack er «What the World Needs Now Is Love», først spilt inn i 1965 med Jackie DeShannon. Den danser duoen til, også ned noen trappetrinn – i det som minner om Jokers berømmelige danseopptrinn fra 2019-filmen. Men da danset han altså alene.

– Jeg er ikke alene lenger, sier Jokeren i traileren. Illevarslende nok om hva som er i vente.

