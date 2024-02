Ny pris til filmen «Ibelin» på Nordens største filmfestival

Det er første gang en norsk film får dokumentarfilmprisen på filmfestivalen i Göteborg, som er Nordens største.

Filmen forteller historien om Mats Steen, en norsk gamer som døde da han var 25 år. Da fant foreldrene ut at han hadde hatt et svært rikt liv i den digitale sfæren, med venner verden rundt.

Siden premieren på Sundance (der den også ble premiert), er filmen hyllet med priser og kjøpt inn av Netflix.

– Med Ibelin har regissør Benjamin Ree laget en unik dokumentarfilm som viser seg å treffe og røre publikum – og filmprisjuryer – over hele verden, sier direktør Kjersti Mo i Norsk filminstitutt.

Filmen er regissert av Benjamin Ree, som sier det er overveldende å vinne i Göteborg.

– For å være ærlig så er jeg også litt tom for ord. For en ære, sier Ree.

Mats Steen var sønn av tidligere Oslo-byråd Robert Steen og barnebarnet til Arbeiderparti-nestor Reiulf Steen.

