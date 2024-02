En illustrert guide til Zen

---

«Perfect Days»

Regi: Wim Wenders.

Japan/Tyskland – 2023

For en stund tilbake så jeg en halvtimelang YouTube-dokumentar om en mann som tømte oppbevaringsbokser rundt i Tokyo. Et sært tema som viste seg å være skikkelig fascinerende - og fortalte oss mye om hverdagen i den japanske hovedstaden. «Perfect Days» gjør akkurat det samme for toalettene i Tokyo. Etter Covid-nedstengningen ble den tyske filmskaperen Wim Wenders invitert over til Japan av «The Tokyo Toilet Art Project», som de siste årene har skapt sytten offentlige toaletter i Tokyo. De håpet at Wenders kanskje hadde lyst til å regissere en serie korte dokumentarsnutter om disse arkitekttegnede vidunderne (designet av tungvektere som Tadao Ando og Nigo), men besøket inspirerte ham isteden til å konstruere en langfilm rundt dem.

Manuset ble skrevet på tre raske uker sammen med forfatteren Takuma Takasaki, og alt ble filmet i løpet av bare sytten dager. Resultatet ble ikke bare nominert til Gullpalmen etter verdenspremieren under Cannes-festivalen, men dessuten Oscar-nominert som beste fremmedspråklige film. Faktisk det alle første bidraget fra Japan som ikke er regissert av en japansk filmskaper.

Wenders legger ikke skjul på at dette er hans motsvarighet til de skjøre, saktmodige arthouse-dramaene av Yasujiro Ozu: og det er slett ingen tilfeldighet at hovedpersonen Hirayama deler navn med hovedpersonen i Ozus aller siste film «An Autumn Afternoon» (1962). Wenders har tilbragt mye tid med å lage dokumentarer de siste årene, og har beskrevet «Perfect Days» som «en dokumentar om en fiktiv figur». Noe som viser seg å være en perfekt beskrivelse av dette beskjedne dramaet.

Hirayama (Koji Yakusho) lever en spartansk tilværelse styrt av fastlagt rutiner, uten familie eller venner. Han står opp i gryningen, pusser tenner, trimmer barten, vasker fjeset, sprayer vann på bonzai-trærne sine, kjøper en iskaffe på boks fra automaten rett utenfor leiligheten og begir seg ut på jobben som vaskehjelp på offentlige toaletter i Tokyo. Ikledd blå overaller, hvitt håndkle rundt halsen og hansker, mens han legger all sin flid i å møysommelig vaske, skure og blankpolere porselensskålene med et fornøyd smil. Det må sies at disse toalettene allerede ser upåklagelig rene ut før Hirayama starter arbeidsdagen. I lunsjpausen spiser Hirayama maten sin på en benk i parken, mens han tar et bilde av solen bak løvene i hans favoritt-tre med et gammelt Olympic-kamera.

Etter jobben tar han en grundig vask i en lokal sauna, sykler til en beskjeden ramen-restaurant i et underjordisk kjøpesenter og runder av dagen med noen sider av en pocketbok han har kjøpt i et antikvariat før leggetid. Kanskje noe av William Faulkner eller Patricia Highsmith. Så står han opp og gjør akkurat det samme igjen. På sin eneste fridag vasker Hirayama skittentøy, skrubber den sparsomme leiligheten sin og drar ut for å spise middag i en finere restaurant. Hirayama finner glede i de små øyeblikkene; å høre på Nina Simone eller Lou Reed (hans «Perfect Day» har gitt filmen sin tittel) fra gamle kassetter. Se solen titte frem blant skyene eller skyggen av løv på toalettveggen. Og ikke minst tilfeldige møter med mennesker som lyser opp hverdagen; en ung barpike som deler hans entusiasme for Patti Smith, en liten gutt som har mistet moren sin, eller en tenårig niese som har rømt hjemmefra.

Hver gang vi tror at disse tilfeldige møtene vil sende livet til Hirayama i en ny retning, eller avsløre noe om ham som plasserer alt vi ser i et annet lys, trekker Wim Wenders seg unna igjen. Her er det ingen livsleksjoner eller oppvåkninger. Bare en mild, fåmælt mann med et snilt ansikt, som er fornøyd med sitt lodd i livet og har funnet sitt formål. Den fremste årsaken til at dette fungerer er veteranen Koji Yakusho, en allsidig skuespiller som noen sikkert kjenner igjen fra prisvinneren «Skal vi danse?» (1996), grøsseren «Cure» (1977) eller Takashi Miikes samurai-epos «13 Assassins» (2011). Han har en regal, autoritær verdighet som kunne ha kledd en konsernsjef eller Yakuza-boss, så det er uvant å se Yakusho isteden portrettere en beskjeden toalettvasker med fred i sinnet og harmoni i hjertet.

Ok, å romantisere denne typen lavtlønnet lavstatusarbeid er en luksus vanligvis forbehold privilegerte kunstnere. Det er noe instinktivt patroniserende med velstående mennesker som prøver å innbille oss om at lykken ligger i fattigdom, og at dem som må svette for å overleve automatisk lever et enklere, ærligere og mer «ekte» liv. Ta deg en kanape og et glass champagne til, Wenders – mens du overbærende belærer de grovt underbetalte servitørene om hvor heldige de er. Det er lett å være Zen når du har millioner på bok, men for all del. Wenders gir ikke inntrykk av å se ned på sliterne på samme nedlatende måte som for eksempel Mike Leigh, og uavhengig av alt sånt er «Perfect Day» fortsatt en fin, liten film.

Spilt inn på gateplanet i Tokyos Shibuya-distrikt, med håndholdt digitalkamera i firkantet Academy-format. 78-åringen Wenders feirer ikke bare minimalistisk beskjedenhet, men også en analog fortid der folk hører på musikk fra kassetter, leser bøker på papir og ingen har smarttelefoner. Han har dessuten huket seg fast i det japanske ordet «Komorebi», en beskrivelse av dansen mellom lys og skygger som skapes av løv som svaier i vinden. En hendelse som bare eksisterer en gang, i akkurat det øyeblikket. Livet er fullt av sånne unike øyeblikk, og det er viktig å pris på dem så lenge vi har sjansen.

