«Ibelin»-film til Sundance-festival: – Det er jævlig gøy

Filmen «Ibelin» skal vises på åpningsdagen av filmfestivalen Sundance i Toronto. Det melder Norsk filminstitutt tirsdag. Dokumentarfilmen handler om gameren Mats Steen som døde av en muskelsykdom bare 25 år gammel.

– Det er innmari, innmari spennende, sier Robert Steen.

Steen var byråd i Raymond Johansens rødgrønne byråd, og har tidligere fortalt historien om hvordan han ikke kjente til sønnens Mats nettverk og vennskap i dataspillverdenen, før sønnen døde. Historien har blitt til en sterk reportasje i NRK, og Robert Steen har også selv skrevet bok om sønnen. Nå er historien blitt dokumentarfilm. Allerede måneder før filmen får premiere i Norge er den altså plukket ut til den prestisjetunge festivalen.

Filmen er plukket ut blant 16.500 filmer som ønsket å ha sin verdenspremiære på Sundance, skriver Steen på Facebook. Den skal også være blant de ti filmene som deltar i konkurransen om årets dokumentar. «For en fødselsdagspresang», skriver han også.

I tillegg til Ibelin-filmen skal også de norske filmene «Håndtering av udøde» og «Ukjent landskap» vises på festivalen.

– Sundance er en av verdens viktigste filmfestivaler og en sentral inngang til det nordamerikanske markedet, så at vi har to dokumentarfilmer og en spillefilm i konkurranseprogrammene er bevis på det høye internasjonale nivået på norsk film, sier NFI-direktør Kjersti Mo i en pressemelding.

Gjenskapt spill-liv som film

Steen forteller til Dagsavisen at han har sett filmen sikkert femti ganger, i forskjellige versjoner. Filmskaper Benjamin Ree har blant annet fått tilgang til private VHS-opptak fra barndommen til Mats, men også et unikt sett med chat-logger fra World of Warcraft, hvor han hadde mye av sitt sosiale liv.

Fra filmen Ibelin. (Medieoperatørene)

Så har filmskaperen gjenskapt spillsekvenser, for på den måten å gjenfortelle historien om livet til Mats.

– Han tar oss med i denne historien på en helt annen måte. Det har ikke vært gjort før, dokumentaristisk, sier Robert Steen.

Prosjektet har pågått i fire år, og Steen er full av lovord om filmskaperen.

– Han forklarer publikum hva som skjer inne i spillene. Hvordan kan de utvikle kjærlighet og vennskap? Og lek?

– Hva betyr det for deg at filmen kommer ut i verden?

– For det første driver jeg fortsatt og lærer veldig mye om Mats sitt liv. Hvem han var og hvordan han levde livet sitt. Det er jo litt rart, all den tid vi bodde under samme tak i 25 år, sier Steen.

– Så er det jo noen eksistensielle spørsmål. Går det an å elske et menneske du aldri har sett? Være venner med noen du aldri har møtt? Hva er et verdifullt liv? Vi trodde Mats levde et verdiløst liv. Så viser det seg etter at han gikk bort at han hadde betydd veldig mye for veldig mange.

Robert Steen skal nå reise til Utah og være til stede under visningen.

– Det er jævlig gøy. Det er godt jeg ikke er politiker lenger, da hadde jeg ikke hatt tid, sier han.

