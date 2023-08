Regissøren bak «Exorcisten» er død

Friedkin døde i Los Angeles mandag, 87 år gammel, opplyser kona Sherry Lansing til The Hollywood Reporter.

Friedkin ble først skikkelig kjent med «The French Connection» med Gene Hackman i hovedrollen i 1971, en film som på norsk fikk tittelen «Brennpunkt New York». For den ble han belønnet med Oscar for beste regi.

Den største kommersielle suksessen kom to år senere da skrekkfilmen «Exorcisten» skremte kinogjengere verden over.

