Trekker seg fra Amandajuryen i protest

Tirsdag møttes juryen som skal bestemme hvem som skal få årets Amandapriser for første gang. Møtet endte med at Rolfsen altså trakk seg fra juryen i protest.

– Jeg tok opp en diskusjon om hvorvidt det er utdatert at vi gir kjønnsbaserte skuespillerpriser, eller om vi kan redefinere prisene på en annen måte. Jeg mener det er et veldig kunstig skille. I juryen hadde vi en ganske interessant diskusjon om det, og vi virket ganske enige, men de som styrer Amandafestivalen sa at det kunne vi diskutere og ta opp igjen neste år, men nå kan vi ikke gjøre noe med det. Da sa jeg at jeg ikke ville være med i juryen, forteller Rolfsen til Dagsavisen.

Han er regissør, produsent og manusforfatter, og står bak en lang rekke film- og tv-suksesser de siste årene.

– Jeg trekker meg i protest. Forhåpentligvis kan det skje en endring. Men når Amandaledelsen ikke er villige til å endre på det, da vil ikke jeg være med, legger han til.

– Veldig kunstig

Han understreker at det ikke er noen protest mot skuespillerne.

– Det handler ikke om at jeg ikke mener at det er verdige kvinnelige og mannlige skuespillere, men at man skal skille skuespillerne på kjønn. I år handler det også om at noen av skuespillerne transenderer kjønn i det de spiller. Da blir det veldig kunstig for meg å snakke om kjønn, sier Rolfsen.

Han forteller at de andre i juryen klappet da han forlot rommet i protest. Han kjenner ikke til om andre medlemmer i juryen også har trukket seg.

– Jeg spurte hva man skulle gjøre med skuespillere som ikke definerer seg som mann eller kvinne. Da fikk jeg til svar at de fikk se på det når det problemet kommer. Da mener jeg det er utdatert, og de får fortsette uten meg, sier Rolfsen.

Et hovedargument for å beholde kjønnsdelte kategorier er for å sikre at det ikke bare er menn som stikker av med prisene. Men det argumentet kjøper ikke Rolfsen.

– Norsk filminstitutt har satt i gang ganske sterke virkemidler for å sikre kjønnsbalansen i norske filmer, inkludert hovedroller. Det burde ikke være opp til Amandakomiteen å sikre kjønnsbalanse. Kjønnsbalansen i norsk film er ivaretatt av Norsk filminstitutts retningslinjer, mener jeg.

– Lei oss

Festival- og programsjef for Haugesund internasjonale filmfestival og leder av Amandakomiteen Tonje Hardersen sier det kom brått på dem at Rolfsen trakk seg fra juryen.

– Ulrik har visst at han skal være med i Amandajuryen siden oktober, og det er synd at han ventet til ut i første jurymøte med å si at han var uenig i kategoriene, sier hun.

Tonje Hardersen , festival- og programsjef for Den norske filmfestivalen i Haugesund, og leder av Amandakomiteen. (Heiko Junge/NTB)

Hun presiserer at det ikke er opp til juryen hvilke kategorier det skal deles ut Amandapriser i.

– Det er Amandakomiteen som fastsetter reglementet for Amandaprisen og de ulike priskategoriene, mens juryen nominerer innenfor hver kategori. Det er således komiteens ansvar å endre regelverket og kategorier, og ikke opp til juryen å beslutte kategorier for utdelingene. Det ville ikke Rolfsen slå seg til ro med, sier Hardersen.

– Har ikke Rolfsen et poeng at det er noe grunnleggende umoderne med kjønnsdelte skuespillerkategorier? De andre prisene er jo ikke kjønnsdelte.

– Skuespillerkategoriene er de eneste kjønnsdelte kategoriene, noe Amandaprisen deler med de med andre nasjonale filmprisene, som Oscar. Enkelte vil si at det er på tide å fjerne disse kategoriene. Det har ikke komiteen gjort per nå, men vi ønsker absolutt debatten velkommen.

– Vi er lei oss for at Ulrik valgte å trekke seg fra juryen ut fra at han ikke fikk gjennomslag for sitt synspunkt her og nå. Dette er som sagt en debatt vi ønsker velkommen, men det er Amandakomiteen, hvor alle de ulike fagforbundene er representert, som bestemmer hvilket reglement som gjelder, sier Hardersen.

---

Amandaprisen

Den nasjonale filmprisen Amanda deles ut i 22 ulike kategorier lørdag 19. august på Festiviteten i Haugesund. Amanda er en del av Den norske filmfestivalen som finner sted 19.–25. august 2023.

Amanda deles ut i følgende kategorier:

Beste norske kinofilm

Beste regi

Beste kvinnelige skuespiller

Beste mannlige skuespiller

Beste kvinnelige birolle

Beste mannlige birolle

Beste barnefilm

Beste dokumentarfilm

Beste manus

Beste kortfilm

Beste foto

Beste lyddesign

Beste musikk

Beste visuelle effekter

Beste klipp

Beste produksjonsdesign

Beste utenlandske film

Folkets Amanda

Gullklapper

Æres-Amanda

---

