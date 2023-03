Chris Rock: – Kona såra Will Smith mye mer enn jeg gjorde

– Gjorde det vondt, spør folk. Øh, ja, det gjør fortsatt vondt. Sangen «Summertime» piper i øra mine, sa Chris Rock til publikum mot slutten av standupshowet sitt.

Komiker Chris Rock på Oscar-utdelingen 27. mars 2022. (ROBYN BECK/AFP)

Det ble strømmet live på amerikanske Netflix lørdag kveld, og blir omtalt i The Guardian.

Showet heter «Selective Outrage», eller «selektivt sinne», en tittel som ifølge komikeren passer godt på skuespilleren Will Smith.

«The slap»

På utdelingen av Oscar-prisene i fjor, måkte Will Smith til Chris Rock på scenen, etter at komiker Rock hadde vitset med at Smiths kone, skuespiller Jada Pinkett Smith, har veldig kort hår. Hun har det på grunn av sykdom. Derfor likte ikke Smith vitsen Rock kom med.

Skuespilleren marsjerte opp på scenen, og slo komikeren midt i ansiktet.

– Jada, det skjedde, jeg ble fika til av den jævelen, sa Rock.

«Sammenfiltring»

I «Selective Outrage» gjorde han ifølge The Guardian et poeng av at Will Smith «praktiserer selektivt sinne». Ifølge Chris Rock, burde Will Smith heller være sint på kona si, enn på han som vitset om henne.

Will Smith og Jada Pinkett Smith fotografert sammen på premieren for filmen «Emancipation» 30. november 2022. (MICHAEL TRAN/AFP)

Fra scenen forklarte komikeren hvorfor:

– Alle veit hva faen som skjedde. Og alle veit at jeg ikke hadde noe med den dritten å gjøre. Det var ikke jeg som «filtra meg sammen» med noen, sa han, med tydelig referanse til måten Jada Pinkett Smith tilsto en affære hun hadde mens hun var gift med Will Smith.

– Kona såra Will

Det skjedde på showet hennes, Red Table Talk, som ble strømmet live. Mens publikum, inkludert Will Smith, hørte på, fortalte Jada Pinkett Smith at hun hadde hatt en affære, som hun også kalte «en sammenfiltring», med rapperen August Alsina.

– Kona hans pulte sønnens kompis, ok? Vanligvis ville jeg ikke snakka om sånt. Men altså. De la den dritten på nett!? Jeg fatter ikke hvorfor to flinke folk ville gjøre noe så lavtstående. Hva faen? Alle her inne har opplevd utroskap. Men ingen av oss har blitt intervjua live av den personen som bedro oss på TV … Hun såra ham mye mer enn jeg gjorde, sa Chris Rock ifølge The Guardian.

– Jeg elsker Will

Komikeren virka ifølge The Guardian sår og sinna da han snakka om Will Smith.

– Jeg elsker Will Smith. Hele livet har jeg elska den mannen. Jeg har heia på ham alltid, sa han.

Rock sa også at han ikke tok igjen og slo tilbake fordi han var bedre oppdratt enn som så.

Dessuten ville det neppe lønne seg:

– Du ser det ikke på TV, men han er mye større enn meg. Vi er ikke like store. Han gjør filmer med skjorta av. Du får aldri se en film med meg uten skjorta på! Will Smith spilte [bokseren] Muhammad Ali. Jeg spilte [den skrante, narkomane gategutten] Pookie i «New Jack City», sa komikeren, til publikums latter.

