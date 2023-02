Fransk dokumentar stakk av med Gullbjørnen

Filmen handler om et flytende dagsenter for behandling av voksne med psykiske lidelser på elven Seinen i Paris. Den engelske tittelen er «On the Adamant».

I takketalen sin sa Philibert at han var rørt over at dokumentaren hans betraktes som en kinofilm.

Gullbjørnen er hovedprisen ved Den internasjonale filmfestivalen i Berlin, også kalt Berlinalen. Festivalen arrangeres i februar hvert år.

Filmen hadde premiere under filmfestivalen 24. februar i den tyske hovedstaden, og er å se i franske kinosaler fra 29. mars.

[ De truet kritiker med juling: – Ikke en rimelig reaksjon ]

[ Heinz leter etter mann som overlevde 24 dager på ketsjup ]