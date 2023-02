Oscars er lei skandaler. De innfører kriseteam - før krisa

– Vi har tenkt oss gjennom mange mulige hendelser, og håper vi er forberedt på hva som helst, sier Bill Kramer til tidsskriftet Time Magazine.

Siden juli i år, har han vært den nye sjefen for Det amerikanske filmakademiet.

Detdeler ut de prestisjetunge Oscar-statuettene til filmskapere, skuespillere og andre filmfolk.

– Vi har et helt kriseteam parat, noe vi aldri har hatt før, og mange planer på plass. På grunn av fjoråret, tenkte vi nøye over alt som kan skje på Oscar-utdelingen, sier han til Time.

Smith vs. Rock: «The slap»

Årets Oscars deles ut 12. mars, med den amerikanske komikeren Jimmy Kimmel som programleder.

Fjorårets utdeling ble sterkt preget av det amerikanerne fortsatt kaller «the slap», eller «slaget».

Fra scenen vitsa programleder Chris Rock, som er komiker, med at skuespiller Will Smiths kone, Jada Pinkett Smith, som også er skuespiller, har kort hår. Det likte ikke Will Smith.

Han marsjerte opp på scenen, og måkte til Chris Rock, midt i ansiktet.

– Ok, wow. Will Smith slo nettopp til meg, var Rocks overrumpla svar.

Jada Pinkett Smith har en sykdom som gjør at hun mister håret. Ektemannen syns ikke det er grunnlag for vitsing.

– Hold navnet på kona mi unna den jævla kjeften din, ropte Smith til Rock, flere ganger.

Utestengt i ti år

Tross hendelsen, fikk Will Smith bli sittende i salen, og ble litt senere samme kveld tildelt en Oscar for beste mannlige skuespiller for sin rolle i «King Richard».

Senere tok Smith selv initiativ til å melde seg ut av Det amerikanske filmakademiet.

Det tok imidlertid Filmakademiet flere dager etter det igjen, før organisasjonen klarte å bestemme seg for hva Akademiet mente.

Til slutt kom de fram til at Will Smith er utestengt fra Oscar-utdelingen og alle andre arrangementer som Filmakademiet er vertskap for, i ti år.

– Utilstrekkelig

Ifølge filmmediet The Hollywood Reporter, har filmakademiets leder, Janet Yang, siden uttalt at organisasjonens respons under og etter the slap-hendelsen var «utilstrekkelig».

– Særlig i krisetid må vi handle raskt, bestemt og med omsorg overfor hverandre og filmbransjen, sa hun.

Test: Andrea Riseboroughs kampanje

Rask og bestemt respons er altså målet med kriseteamet Filmakademiet nå har nedsatt.

Det har allerede fått prøvd seg i jobben.

Da Andrea Riseborough, noe uventa, ble nominert i kategorien for beste kvinnelige skuespiller for sin innsats i filmen «To Leslie», hevdet kritiske røster at det utelukkende skyldes skuespillerens mange kjendisvenner. Andre profilerte skuespillere, som Kate Winslet og Gwyneth Paltrow, hadde nemlig drevet lobbyvirksomhet på vegne av Riseborough.





Konklusjon: Godkjent

Var det urent spill? «To Leslie» gjorde det ikke spesielt godt på kino?

Filmakademiets kriseteam granska saken, og kom fram til at Riseborough og To Leslie skulle få forbli nominert. De kom imidlertid også med mild kritikk av at noen av lobbyistene kanskje hadde vært i overkant ivrige i tjenesten, og burde revurdere den taktikken i framtida.

For Filmakademiets leder, Bill Kramer, er Riseborough-saken et eksempel på kriseteamets suksess.

– På seks dager klarte vi å komme med en offisiell uttalelse som ga oss retningslinjene vi trengte, sier han til Times.

