Film anklaget for «blackface» – Antirasistisk senter uenig

Premieren på den norske filmen under Berlinalen ble utsatt på grunn av en klage fra den London-baserte internasjonale antirasisme-organisasjonen Artef (Anti-Racism Taskforce for European Film).

– I denne filmen blir de hvite heltene til løver som, til forskjell fra løver, har mørkebrune hender og delvis mørkebrune ansikter og er skildringer forankret i kolonial tenkning hvor svarte mennesker gjennom historien har blitt dehumanisert og sammenlignet med dyr

Dette skriver den antirasistiske filmorganisasjonen i en uttalelse til NTB.

Løvekostymer

Det var søndag at organisasjonen sendte inn en klage til filmfestivalen i Berlin, som gikk ut på at den norske barnefilmen «Helt super» inneholdt «stereotype fremstillinger av fargede mennesker».

Det fikk Berlinalen til å avlyse filmens gallapremiere, som skulle vært mandag. De sendte også ut advarsler til alle med billetter til en senere visning. Der skriver festivalen at man er «blitt oppmerksom på at filmen kan bli fortolket annerledes enn regissøren hadde tenkt seg, og at filmens fremstilling av fargede mennesker kan bli oppfattet som stereotype».

I filmen har heltene, som er hvite i huden, på seg mørkebrune masker og hansker når de opptrer som superhelter med løvekostymer.

[ J.K. Rowling om ettermælet: – Samme det. Jeg vil være død ]

Artef: Kan være skadelig

Artef, som skal håndtere institusjonell rasisme i europeisk film, skriver til NTB at de først ble oppmerksomme på «Helt super» lørdag, etter at de fikk meldinger fra kollegaer som reagerte etter å ha sett filmen.

– De uttrykte bekymringer over filmens bruk av «blackface» og at svarte mennesker fremstilles som dyr, skriver Artef i uttalelsen.

Deretter så styringsgruppa til Artef filmens trailer og reklamemateriell.

– Der kunne vi se de nevnte problemene med «blackfacing» og at mennesker fremstilles som dyr, skriver Artef.

De mener skildringene kan være skadelige blant annet for fargede mennesker som ser den, og særlig svarte barn.

«Blackface» er en betegnelse på at en hvit person maler ansiktet svart eller brunt for å karikere personer med mørk hudfarge.

[ – Det er ikke så lenge siden man sluttet med blackface på teaterscenen. I operaen holder de på ennå! Hva skjer når en hvit person maler på seg skeive øyne for å synge «Turandot», der handlingen er lagt til Kina? spør denne forfatteren ]

Regissør: Løven er symbol på mot og styrke

Regissør Rasmus A. Sivertsen i selskapet Qvisten Animation forstår ikke beskyldningene.

– I filmen tar Hedvig på seg en superheltdrakt med en maske som dekker øynene, på samme måte som Batman, Antboy og Catwoman, der intensjonen med drakten er å skjule heltens identitet. Når Hedvig tar på seg drakten, blir hun ikke en annen, drakten forsterker hennes sterke, men også svake sider, skriver han i en kommentar til NTB.

– Superheltkarakterer er ofte basert på dyr, og årsaken til at vi valgte en løve er samarbeidet med Naf, som er filmens hovedsamarbeidspartner. Løven er en del av det norske riksvåpenet og er et kjent symbol på mot og styrke, fortsetter han.

[ «Bare et almindelig jazzband», kalte musikkomiteen Louis Armstrong på turné. Det var langt fra det styggeste ordet, heller... ]

Antirasistisk Senter: – Ser ikke at dette er «blackface»

– Jeg ser ikke hvordan dette tilfellet er «blackface», sier daglig leder Hatem Ben Mansour i Antirasistisk Senter til NTB.

Han presiserer at han ikke har sett hele «Helt super», men kun traileren og bilder fra filmen.

– Min første assosiasjon var ikke at dette «blackface», og jeg har ikke tenkt på at filmen kan ha rasistiske elementer. Det er jo løvemasker, og det var ikke noe jeg reagerte på da jeg så bildene. Jeg synes den oppfatningen er vanskelig å forstå, sier Ben Mansour.

[ «Hun passer perfekt i vår hektiske, ensomme, gudløse tid» skriver Dagsavisens anmelder om denne forfatteren (+) ]

Uaktuelt å endre

Filmselskapet kommer ikke til å gjøre noe konkret under de resterende visningen i Berlin, til tross for at publikum har fått tilsendt varsler.

– Vi gjør ikke noe mer og er lettet over at de siste visningene nå går som planlagt, sier Sivertsen.

Han opplyser at selskapet ikke kommer til å endre filmen i lys av det som har skjedd den siste uka.

– Det er helt uaktuelt for oss, sier regissøren.

– Filmen er sett av 110.000 på kino i Norge, den vant publikumsprisen under juniorutgaven av Tromsø internasjonale filmfestival i høst og har blitt solgt til over 150 land, inkludert USA, uten av vi har fått noen reaksjoner, skriver regissøren i en e-post til Dagsavisen.

[ Et stykke ut i denne kritikerroste forfatterens roman begynner Dagsavisens anmelder å lure: Er dette skrevet av ChatGPT? (+) ]

– Snill barnefilm

Dagsavisens anmelder trakk i sin anmeldelse fram at «Helt super» er en vellykket barnefilm som «feirer egenart».

– Vi har laget en film som handler om at man er god nok som man er, at man ikke skal leve etter andres forventninger. Mange unge opplever et stort press på at de skal være perfekte, så dette er et viktig budskap for meg som far til to, skriver Sivertsen til Dagsavisen, og fortsetter:

– Det at en snill barnefilm med et godt budskap risikerer å bli kansellert på denne måten er i hvert fall svært oppsiktsvekkende og bekymringsverdig. Hvis ikke vi kan stole på at festivalen står for sine valg, vil mange vegre seg for å vise filmene sine i Berlin.

[ Flere kulturnyheter, anmeldelser og intervjuer om scenekunst, musikk, filmer, bøker, TV og kunst i Dagsavisens kulturseksjon ]