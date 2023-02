Nå snur de bunken igjen. Batman og Superman må ut på nye oppdrag

Det er James Gunn, tidligere kreativ kraft i Marvel Studios som har gjort vei i vellinga, forkastet og endret på mange av DC Studios gamle planer for filmer og TV-serier. At mange av DC Studios tidligere annonserte filmprosjekter ennå ikke har hatt kinopremiere er ingen hindring for Gunn – også kjent som mannen bak Marvels «Guardian of the Galaxy»-suksess.

Nå begynner det såkalte DCU - DC Cinematic Universe helt på nytt - igjen. Det innebærer sånt som at Batman blir spilt av fire forskjellige skuespillere på ti år - bare kinofilmene om denne helten inkludert.





TV-Peacemaker James Gunn gjorde stor lykke med TV-serien med John Cena som Peacemaker på HBO Max. Nå er Gunn forfremmet til sjef i DC Studios, og skal blant annet lage en ny film om Supermann. (NTB kultur)

Helt ny Supermann

DC Studios skal lage ti nye serier og filmer, deriblant en ny Supermann-film uten Henry Cavill i hovedrollen. Om «Superman: Legacy» er lite annet enn premieredato kjent (juli, 2025). Manus skriver James Gunn selv, og han skal kanskje regissere. Det lover godt, med tanke på hvor bra hans «Peacemaker» ble, TV-serien han laget for DC Studios i 2021.

Henry Cavill erklærte på Twitter at han skulle spille Supermann i enda en film, før det kort tid etter kom konstrabeskjed fra DC-sjef James Gunn. Her en scene fra Zack Snyder-perioden i DC Studios, hvor Ben Affleck spilte Batman mot Henry Cavills Supermann i 2016. (Warner Bros Pictures /AP)

To forskjellige Batman

James Gunn og DC Studios sjef Peter Safran vil lage en ny Batman-film også, en far og sønn-historie med tittelen «The Brave and the Bold». Denne filmen inspirert av en Grant Morrison-historie har ikke Robert Pattinson fra «The Batman» i hovedrollen.

Til tross for alle nye planer blir det en oppfølger på «The Batman» fra 2022, her med Zoe Kravitz og Robert Pattinson. (Jonathan Olley/NTB kultur)

Samtidig skal Matt Reeves lage sin planlagte oppfølger med Pattinson som Gothams beskytter i en ny mørk film. «The Batman Part II» kommer i 2025.

I mars er den gamle DC-figuren Captain Marvel tilbake i «Shazam! Fury of the Gods», stadig med Zachary Levi i rollen som den kappekledde. (Warner Bros.)

Klart for The Flash og mer Shazam

Premierer som planlagt blir det på DC-filmene laget av de forrige studiosjefene, som nå har forlatt kontorene sine. I mars kommer «Shazam! Fury of the Gods» på kino, mens den sterkt forsinkede «The Flash» kommer i mai. Denne filmen byr forresten på enda en Batman, i form av Michael Keaton som gjentar sin rolle fra Tim Burton-filmene på 1990-tallet.

Ezra Miller har hovedrollen i sin egen film om superhelten The Flash, som kommer sterkt forsinket på kino denne våren. Her fra debuten i «Justice League». (Warner Bros Entertainment/AP)

«The Flash»har blant annet blitt forsinka på grunn av hovedrolleinnehaver Ezra Millers tilsynelatende psykiske problemer, tiltaler om blant annet kidnapping og saker som har endt i forlik i amerikansk rett. I august kommer «Blue Beetle» på kino, en film om en mexicansk gutt som får superkrefter som opprinnelig bare skulle vises på HBO Max.

Aquaman holder stand

Aquaman i Jason Momoas skikkelse kommer på kino med en DC-oppfølger som faktisk ble noe av - «Aquaman and the Lost Kingdom». Jason Momoa har også fastholdt at han er med videre i DC Studios planer på ubestemt tid. (Warner Bros./AP)

Kinoåret for DC Studios avsluttes med «Aquaman and the Lost Kingdom» 1. juledag. Og neste år skal Todd Philips by på sin frittstående film i oppfølgeren til den Oscar-belønte«The Joker», «Joker: Folie a Deux», hvor Joaquin Phoenix har selskap av Lady Gaga i rollen som Harley Quinn.

Joaquin Phoenix i «The Joker», to ganger Oscar-belønt og mottaker av Gulløven i Venezia. Phoenix fikk Oscar for beste rolle i 2019. i 2024 kommer oppfølgeren. (Warner Bros.)

James Gunn er hentet til DC Studios for å gjøre de mange klassiske karakterene fra DCs tegneserier mer konkurransedyktige med Marvel Studios stadig populære og større blockbustere. Det er Disney-eide Marvel Studios som har gått seirende ut av kampen om kinopublikummet, med en rekke på snart 30 filmer som har spilt inn over 26 milliarder dollar på verdens kinoer siden 2008.

DC sliter mot Marvel

Samtidig har DC Studios ambisiøse prosjekter vært preget av problemer foran og bak kamera., Det storstilte Zack Snyders ambisiøse Justice League-filmserie stoppet opp, og forventede blockbustere har med noen unntak vært kunstneriske og kommersielle skuffelser. Fra 2025 begynner det nye kapitlet for DCs gamle helter.

Storfilmen om Justice League innfridde ikke etter forventningene da den kom på kino i 2017, men da Zack Snyders opprinnelige versjon kom på HBO Max i 2021 viste den seg å være en atskillig bedre film i denne genren. (Warner Bros)

Slutt for DCs serier om Flash og Titans

Samtidig har TV-seriene basert på DC-figurer hatt bedre og lengre liv, men nå skal James Gunn ta grep om TV-satsingene også. Ute av leken er dermed Greg Berlanti, som har stått bak de fleste DC-seriene, som har eksistert uten sammenheng med kinofilmene. Nå er det kroken på døra for «Doom Patrol», «The Flash», «Titans», «Supergirl» og «Stargirl», for å nevne noen, men den nyere «Superman & Lois» visstnok skal få et par sesonger til på skjermen. Den ligger på HBO Max.

TV-versjonen av Supermann (Tyler Hoechlin) var innom «Supergirl»før han fikk sin egen serie i «Superman and Lois». Melissa Benoist spilte Supergirl i seks sesonger. (HBO Max)

Nye DCU blir som Marvels Cinematic Universe

Nå skal filmene og seriene by på en sammenheng, med karakterer som skal dukke opp i andre filmer og serier og en heltefigur skal spilles av en og samme person. Det nye DCU skal bli mer som Marvels pågående og lengstlevende Marvel Cinematic Universe, har James Gunn fortalt til Hollywood Reporter.

«Titans» var en serie om Robin/Dick Grayson og de unge heltene i DC-universet. Etter fire sesonger er det satt punktum for også denne Greg Berlanti-serien. (Netflix)

DC-direktør James Gunn har allerede kansellert et pågående TV-prosjekt om Grønne Lykt for å lage «Lanterns», en TV-serie i stil og tone med «True Detective».

Wonder Woman lever farlig

Den tredje filmen om Wonder Woman med Gal Gadot er lagt på is, men TV-serien «Paradise Lost» skal handle om Wonder Womans amasone-øy og lages i stil med «Game of Thrones». Det er ikke gitt at Gal Gadot har en rolle i neste fase av DCU.

Gal Gadot har spilt Wonder Woman i to filmer, men nå som James Gunn har tatt over roret i DC Studios er det usikkert om det blir flere. Den tredje filmen er foreløpig lagt på is, men det skal lages en ny TV-serie basert på amasonenes øy. (Courtesy of Warner Bros. Pictures ™ & © DC Comics)





Black Adam kom og forsvant

Med en Supermann-film kansellert, forsvant også The Rocks planer om en oppfølger til Black Adam. Inn kommer i stedet Supergirl, og det nye filmprosjektet «Supergirl: Woman of Tomorrow. Denne er basert på en tegneserie av Tom King, hvor Supergirl vokser opp på en øde rest av planeten Krypton før hun kommer til jorda.

Dwayne «The Rock» Johnson fikk endelig oppfylt drømmen om å spille den DC-superhelten Black Adam, men det ble med en film. (Warner Bros)

Horror-comeback for Swamp Thing

«The Authority» er en film om en gjeng superhelter som bruker ekstreme metoder for å beskytte jorda, basert på en tegneserie fra 90-tallet.

«Waller» er en spin-off i slekt med Peacemaker, om den kyniske sjefen som tvang superskurkene i Suicide Squad ut på oppdrag.

TV-serien «Booster Gold» handler om en annen mindre kjent DC-helt fra 1986, en kommende HBO Max-serie om en person som reiser hit fra framtida og framstiller seg som superhelt.

Det er ikke mange år siden Warner Bros og DC Studios laget TV-serien «Swamp Thing», for så å kansellere den etter få episoder. Nå er sumpvesenet hentet fram igjen, for å ha hovedrollen i en ny horrorfilm, som den første i en serie av mange.

