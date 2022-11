Å miste noen som fortsatt er der

---

4

FILM

«En vakker morgen»

Regi: Mia Hansen-Løve

Frankrike – 2022

---

Tidligere i år fikk vi Mia Hansen-Løves kvasiselvbiografiske samlivsdrama «Bergman Island» på kino, og nå er hun allerede klar med sitt neste sosialrealistiske drama. Tilfeldigvis med Lea Seydoux i sin andre filmrollepå kort tid, etter David Cronenbergs «Crimes of the Future». «En vakker morgen» er nok en saktmodig kartlegging av regissørens privatliv, pakket inn i en fiktiv ramme. I dette tilfelle utforsker Mia Løve-Hansen sitt forhold til faren Ole, en filosofiprofessor som døde av Covid-komplikasjoner i 2020 etter lang tids demenssykdom. Til dels også en skildring av starten på hennes kjærlighetsforhold til regiassistenten Laurent Perreau, som begynte etter at samboerforholdet hun kartla i «Bergman Island» var over.

Det er åpent for diskusjon akkurat hvor interessant all denne navlebeskuelsen er, noe som sikkert er avhengig av din almene toleransegrense for hverdagslige, erkefranske familiedramaer. Men alt føles autentisk, lett gjenkjennelig og gjennomlevd. «En vakker morgen» er heldigvis en betydelig bedre film enn forgjengeren, drevet av sterke skuespillerprestasjoner og skarpe observasjoner. Regissørens delvis fiktive stedfortreder denne gangen er alenemoren Sandra (Lea Seydoux), som bor i et sommerlig Paris sammen med den åtte år gamle datteren Linn (Camille Leban Martins). Vi får hint om at ektemannen Julian begikk selvmord for fem år siden (muligens en referanse til Hansen-Løves film «Father of My Children» fra 2009), og at Sandra har skrudd av hovedsikringen på følelseslivet siden den gangen.

Fra Mia Hansen-Løves «En vakker morgen». Her Lea Seydoux til høyre med Melville Paupaud og Camille Leban Martins. (Another World )

Hun jobber som simultanoversetter, og besøker jevnlig faren Georg (Eric Rohmer-veteranen Pascal Greggory). En intellektuell filosofilærer som for noen år siden ble rammet av en neurodegenerativ sykdom, og nå har mistet evnen til å bearbeide synsinntrykk. Tilstanden hans går brått nedover, og Georg er ikke lengre i stand til å ta vare på seg selv. Han trenger oppsyn på fulltid, og eneste alternativ er et pleiehjem. Enten et billig, privatdrevet pleiehjem i kummerlige omgivelser, eller et offentlig alternativ der faren blir stuet sammen med Alzheimer-pasienter. Begge løsninger er deprimerende. Ingen av dem tilbyr en verdig slutt på livet. Etter at han plasseres på et statlig pleiehjem blir tilstanden enda verre: faren viser tegn på demens, har problemer med å orientere seg og hører stemmer i hodet sitt.

Han er fortsatt vennlig, rolig og mild, men er i ferd med å miste alt som gjorde ham til et individ – inklusive minnene av familien sin. Det er opp til Sandra, søsteren Eloide (Sarah Le Picard) og den kjølige aktivist-ekskona Francoise (Nicole Garcia) å tømme Georgs leilighet, som er full av bøkene han var så oppslukt av – og nå ikke lengre er i stand til å forstå (for dem som måtte være tvil om hvor nære filmen er regissørens eget liv: disse bøkene er tatt rett fra boksamlingen til hennes avdøde far). I mellomtiden møter Sandra tilfeldigvis den gamle omgangsvennen Clement (Melvil Poupaud), en kjekk kosmokjemiker som er gift og har en sønn på omtrent samme alder som Linn. Noe som ikke forhindrer at Sandra innleder et seksuelt forhold til ham, uten å bry seg nevneverdig om at utroskapen kan splintre familien hans. Livet er kort og lykken skjør. Alle er seg selv nærmest.

Fra Mia Hansen-Løves «En vakker morgen». Her Lea Seydoux med Camille Leban Martins. (Another World )

Affæren er muligens Sandras måte å håndtere farens forfall og sin egen fremtidsfrykt, samt et forsøk på å løpe i motsatt retning mot livet mens alt føles vanskelig. Mia Hansen-Løve gjør det i overkant lettvint for seg selv ved å gjøre elskerens kone helt usynlig i historien, og viser null interesse for sønnen hans. Alt som teller er det som sirkler rundt Sandras egne behov. Noe som for så vidt er helt i tråd med flere av regissørens tidligere filmer. Den følelsesmessige berg-og-dal-baneturen under en affære med en gift venn var jo noe Hansen-Løve også utforsket i «Bergman Island», så det er åpenbart et tema hun er opptatt av. Og for å være rettferdig utforsket hun konsekvensene av utroskap fra den bedratte parten i «Dagen i morgen» (2016). Der har du kanskje litt av problemet med å melke sitt eget privatliv for filmideer, til slutt går du tom for historier og er nødt til å resirkulere litt.

Lea Seydoux og Pascal Greggory i Mia Hansen-Løves «En vakker morgen» (Another World )

«En vakker morgen» utforsker heldigvis ting som ikke kun har dyp betydning for Mia Hansen-Løve: hun har noen innsiktsfulle ting å si om hvordan det er å miste sine nærmeste til demens. Fra de praktiske utfordringene med å finne et pleiehjem i et samfunn der sosialsystemet er skakkjørt (med noen subtile spark mot Emmanuel Macron), til det kollektive ansvaret for å ta vare på dem som ikke kan ta vare på seg selv – og hvordan et helt liv blir redusert til noen pappesker ingen vil ta vare på.

Hvor tungt det er å sørge en far som fortsatt er i live, mens man klamrer seg til en hemmelig elsker som ikke er helt til stede. Dratt mellom to menn som ikke er i stand til å gi Sandra den følelsesmessige støtten hun så inderlig trenger. Ikke et spesielt muntert tema, men nøkternt skildret med høy integritet og gjennomført godt spilt. Særlig av Lea Seydoux, som er et betydelig mer severdig, sympatisk og nyansert alter ego for Mia Hansen-Løve enn Vicky Kreps var i «Bergman Island».