Her er Harry Potter-stjernen som Weird Al Yankovic

Den «aldri før fortalte, sanne historien» om komikeren og musikeren «Weird» Al Yankovic har verdenspremiere under filmfestivalen i Toronto, som starter neste uke. Deretter blir den tilgjengelig via The Roku Channel 4. november, melder EW.

Filmskaperen Eric Appel skildrer Weird Al, kjent for sine parodier på kjente sanger, og den like parodiske «biografiske filmen» følger ham både som artist og i privatlivet.

Filmen byr på et angivelig forhold til Madonna, spilt av Evan Rachel Wood – for øvrig en av de mange artistene han har parodiert (sangen «Like a Surgeon») i det virkelig liv. Og i den nye filmtraileren kliner de.

Weird Al har selv vært med på å skrive manus og er med på produsentsiden, og filmen byr på replikker som:

– Hele livet mitt har alt jeg ønsket å gjøre vært å lage nye ord til en sang som allerede eksisterer.

