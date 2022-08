Star Wars-våpen solgt for millionbeløp på auksjon

Laserpistolen ble brukt av smugleren Han Solo i den første Star Wars-filmen «A New Hope» fra 1977, blant annet til å ta livet av dusørjegeren Greedo.

Filmrekvisitten gikk under hammeren hos auksjonshuset Rock Island Auctions lørdag.

Laserpistolen er selvfølgelig ikke ekte, men satt sammen av deler fra en gammel Mauser-pistol, en kikkert, et gammelt maskingevær og en lyddemper.

Tre kopier av laserpistolen ble laget til innspillingen, men to av dem finnes ikke lenger. Det siste eksemplaret, som nå er solgt, har på et tidspunkt blitt tatt fra hverandre, men fremstår nå slik det gjorde i filmen.

Før laserpistolen gikk under hammeren var det ventet at den ville bli solgt for mellom 300.000 og 500.000 dollar. Den gikk altså 400.000 dollar over det forventede maksbeløpet.

