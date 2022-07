Poppes «Utvandrerne» får festpremiere i Haugesund

– Erik Poppe har skapt en strålende nyinnspilling av Mobergs episke roman, og vi gleder oss til å presentere dette storslåtte dramaet for nye generasjoner av filmelskere. Til tross for at filmen har sin handling fra 1800-tallet, har den likevel en høyst aktuell og gjenkjennelig tematikk, nemlig omkostningen ved å bryte opp fra hjemlandet og skulle starte et nytt liv i et fremmed og ukjent land.

Det sier festival- og programsjef Tonje Hardersen til Cinema. Erik Poppes filmatisering av Vilhelm Mobergs romanserie «Utvandrerne» får festpremiere under Den norske filmfestivalen i Haugesund.

Regissør Erik Poppe. (Terje Bendiksby/NTB)

[ Erik Poppe svarer kritikerne: - Moberg-politiet har rykket ut ]

Pandemihindringer

Premieren er mandag 22. august, og Poppe vil få følge av Liv Ullmann og Lisa Carlehed på den røde løperen. Sistnevnte er blant skuespillerne på den stjernespekkede rollelisten, og en av to hovedroller i filmen, hvorav den andre skal spilles av Gustaf Skarsgård. I øvrige roller er Stig Henrik Hoff, Tove Lo, Sofia Helin og Fredrik Høyer.

«Utvandrerne» var i november 2021 planlagt som den store åpningsfilmen under Filmfestivalen i Tromsø (TIFF), som arrangeres fra 17. – 23. januar. Planen var gallavisning på festivalens første dag og gjester fra filmen som i hovedsak er svensk, men regissert av norske Erik Poppe. Alt dette satte pandemibegrensningene en stopper for.

[ Ny nedtur for Erik Poppes «Utvandrerne». Droppes som åpningsfilm på filmfestival ]

Kritikk fra Sverige

De fire romanene i Utvandrerserien (1949–59) er blant svensk litteraturs storverk, der arbeiderforfatteren Vilhelm Moberg skildret hvordan fattige svenske bønder skapte seg et nytt liv i USA. I fortellingen følger vi Kristina, Karl Oskar og deres små barn på deres farlige reise over Atlanterhavet og videre inn i det ville Nord-Amerika. Utfordringene er enorme, og noen må ofres for at andre kan overleve.

«Utvandrerne» ble først filmatisert i 1971, med Liv Ullmann og Max von Sydow i hovedrollene, i regi av Jan Troell.

Poppes filmatisering av historien hadde først premiere i Sverige 1. juledag i fjor, til liten jubel for de svenske anmelderne. Anmeldere i de største svenske mediene kritiserte valgene regissør Poppe har gjort i sin nye versjon av «Utvandrerne».

Ullmann: – Stolt og glad

Erik Poppe står bak en rekke andre norske filmsuksesser, som blant annet «Hawaii-Oslo» (2005), «Tusen ganger god natt» (2014) og «Kongens nei» (2017), som alle har vunnet Amandapris for Beste norske kinofilm.

– Dette er en dramatisk fortelling om noe som skjedde for 170 år siden, men som sier mer om vår verden i dag enn de fleste samtidshistorier. Om hvem vi er, hva som skaper migrasjon og hvorfor mennesker blir flyktninger. Vilhelm Moberg sine historier om den nordiske utvandringen til Amerika er mer relevant nå enn noensinne, forteller Poppe til Cinema, mens Liv Ullmann sier følgende:

– Jeg er fryktelig stolt og glad for at «Utvandrerne» får sin Norgespremiere i Haugesund. Både Den norske filmfestivalen og historien om Kristina og Karl Oskar ligger mitt hjerte nært. Erik Poppes fantastiske nyinnspilling er den perfekte hyllest til filmen og filmfestivalens 50-års jubileum. Det kommer til å bli en uforglemmelig kveld for oss som er så heldige å få være der.

[ Presenterte Quisling-film i Cannes ]

Lager film om Quisling

For tiden jobber Erik Poppe også med en spillefilm om Vidkun Quisling, som han presenterte på SF Studios pressekonferanse i Cannes tidligere i år. «Quisling» skulle opprinnelig gått i opptak i november 2021, men innspillingsstart ble utsatt til september i år.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen