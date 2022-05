---

4

FILM

«Operation Mincemeat»

Regi: John Madden

Eng./USA 2021

---

De siste månedene har dessverre stadfestet at desinformasjon, bløffemakeri og skamløse løgner står sentralt i krigføring. «Operation Mincemeat» understreker at de avgjørende kampene ikke nødvendigvis utkjempes på slagmarken, men utspilles i skjul og skygger blant utspekulerte taskenspillere som pønsker på narrestreker i anonyme kontorer. Dette er en god gammeldags krigsfilm, som tar for seg en av de mest eksentriske episodene fra andre verdenskrig - da den britiske etterretningstjenesten rekrutterte et overmodent kadaver for å rundlure Adolf Hitler i forkant av den allierte invasjonen av Sicilia. En plan iscenesatt med hjelp av den fremtidige James Bond-skaperen Ian Fleming. Dette komplottet er såpass usannsynlig og rent ut skrullete at det bare kunne ha vært en sann historie fra virkeligheten, som tidligere har blitt skildret i det britiske krigsdramaet «The Man Who Never Was» (1956).

Krigshistorikeren Ben Macintyre fikk tilgang til tidligere hemmeligstemplede dokumenter og gravde opp en betydelig mengde ny informasjon da hans skrev sin bestselgende bok «Operation Mincemeat: The True Spy Story That Changed the Course of World War II» i 2010, som filmen er basert på. Den Oscar-nominerte regissøren John Madden («Shakespeare in Love», «The Best Exotic Marigold Hotel») holder seg tett opp til fakta, selv om han lirker inn noen romantiske forviklinger som neppe var like sentrale i de virkelige hendelsene. Madden har formet dette som en høvelig lettbent kuppfilm, og er veldig bevisst historiens mer absurde elementer. Noe som gjør «Operation Mincemeat» betydelig mer underholdende og engasjerende enn den småkjedelige markedskampanjen antyder.

Fra «Operation Mincemeat» (Nordisk Film)

Den stoiske, jødiske aristokraten Ewen Montagu (Colin Firth) har forlatt en aktverdig stilling som skrankeadvokat for å stille opp i hans majestets hemmelige tjeneste. Mens hans fraseparerte kone Iris drar i sikkerhet til USA med deres to barn, starter Montagu et topphemmelig spionprosjekt for den britiske marinens sikkerhetstjeneste i London. Året er 1943, og de allierte styrkene planlegger en storstilt invasjon av naziokkuperte Sicilia. Det er en så åpenbar retning i verdenskrigen at Winston Churchill (Simon Russell Beale) gir grønt lys til en strategisk desinformasjonskampanje, i håp om å narre nazistene til å tro at de allierte styrkene isteden akter å angripe Hellas. Til det formål har en ung kommandantløytnant ved navn Ian Fleming (Johnny Flynn) kommet opp med en kuriøs ide: Hva om de forfalsker dokumenter om en fiktiv invasjon av Hellas, og planter dem på et lik som havner i hendene på tyske spioner?

Det er en plan som starter med usedvanlig mange usikkerhetsmomenter, der ekstremt mye må klaffe på en gang. Men tanken er såpass sær at den kan fungere. Montagu må først spore opp et kadaver, og finner en passende kandidat i en hjemløs omstreifer som endte livet sitt ved å spise rottegift. Deretter starter arbeidet med å gi liket en ny identitet som britisk militæroffiser, komplett med bred bakgrunnshistorie og personlige eiendeler. Montagu og hans medhjelper Charles Cholmondeley (Matthew Macfayden) legger mye flid i å dikte opp en falsk biografi for denne ikkeeksisterende majoren. De rekrutterer MI5-sekretæren Jean Leslie (Kelly Macdonald) til å spille majorens kjæreste, forfatter kjærlighetsbrev fra henne med stor entusiasme - og lever seg så inn i denne kreative skriveøvelsen av de prosjekterer sine egne lengsler og håp inn i den oppdiktede figuren.

Fra «Operation Mincemeat». (Nordisk Film)

Begge ender dessuten opp med å forelske seg i Jean, noe som skaper splid i vennskapet mellom de to etterretningsoffiserene, og sår et frø av bitterhet i den allerede tett sammenskrudde Charles. Kontorpolitikk, maktkamper, sjalusi og intern spionasje forårsaker komplikasjoner lenge før det stadig mer forråtnede liket kan fraktes til en ubåt i Skottland og dumpes utenfor kysten av Spania. Med håp om at det mot alle odds skyller i land på rett strand, og at de falske dokumentene havner i hendene på de rette nazispionene - før de ender opp på skrivebordet til Adolf Hitler. Planen blir enda mer komplisert når den endelig settes til verks, og stadig nye skruballer åpenbarer seg. Det er for eksempel ikke direkte ideelt at liket ender opp med å bli obdusert av Spanias ledende ekspert på drukningsulykker, eller at nazistenes spioner viser seg å være langt mindre kompetente enn den britiske etterretningen antar.

«Operation Mincemeat» stabler såpass mange komplikasjoner oppå hverandre at dette lett kunne ha blitt en ellevill crazykomedie, men John Madden kalibrerer tonen mer i retningen mot et konvensjonelt krigsdrama. Humoren går aldri på bekostning av stundens alvor, men en del episoder her er fortsatt temmelig gøyale. Det meste er som sagt basert på dokumenterte fakta, men «Operation Mincemeat» vier litt for mye tid til romantiske intriger som (sanne eller ikke) tilfører historien fint lite annet enn ekstra spilletid. Manusforfatter Michelle Ashford (en TV-veteran som tidligere har jobbet med HBO-seriene «The Pacific» og «John Adams») fortjener uansett berøm for å fortelle en såpass innfløkt floke av et komplott på en så tett, underholdende og lettfattelig måte.