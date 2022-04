«Barske bøller» er «Ocean’s Eleven» for smårollinger

---

4

FILM

«Barske bøller»

Regi: Pierre Perifel

USA – 2022

---

«Barske bøller» er en forfriskende uforutsigbar dataanimasjon basert på australske Aaron Blabeys besteslgende tegneseriebøker om «The Bad Guys». Trolig den første barnebokserien inspirert av Quentin Tarantino og Guy Ritchie, og filmen opprettholder den amoralske, anarkistiske tonen fra bøkene. Den visuelle stilen kler historien veldig bra. Inspirert av japansk anime generelt, og spesielt animasjonsfilmene om gentlemannstyven «Lupin III» - men også den hyper-uttrykksfulle stilen fra «Spider-Man: Into the Spider-Verse» og figurdesignet fra Disneys «Zootopia». I motsetning til den norske titteloversettelsen er hovedpersonene verken særlig barske eller bøllete, men har opparbeidet seg et rykte som byens verste skurker. Store, stygge herr Ulv har innfunnet seg med at alle uansett forventer at han er skikkelig slem, så han leder en forbryterbande som er beryktet for å utføre storslagne innbrudd. De inkluderer hans gamle venn Sir Slange, forkledningsmesteren Mister Hai, edderkopp-datahackeren Netti og slåsskjempe-berserkeren Don Piraja. Vi møter dem under et bankran som ender i en ellevill biljakt av «Blues Brothers»-format, men deres neste kupp er enda mer ambisiøst.

[ Pop i uke 17: Nye og gamle stjerner (+) ]

Planen er å rappe den prestisjefylte Gulldelfinen, en humanitær hederspris som skal deles ut til den uutholdelig skinnhellige filantropen Rupert Marmelade III. Herr Ulv kommer opp med dette kuppet mest for å terge Californias nye guvernør Diane Revenes, som såret stoltheten hans med hånlige kommentarer under en TV-tale. Til tross for møysommelig planlegging går hele kuppet rett til helvete, og gjengen blir endelig arrestert av den hissige politibetjenten Sløgge – men herr Ulv klarer å slingre seg unna strafferettslig forfølgelse ved å appellere til professor Marmelades romslige ego. Marmelade bestemmer seg for å rehabilitere de barske bøllene, og lære dem at gode gjerninger føles så mye mer tilfredsstillende enn å begå slemme skurkestreker. Herr Ulv overtaler de kriminelle kumpanene å spille dette narrespillet frem til de endelig får muligheten til å rappe Gulldelfinen, men får gradvis smaken på frynsegodene som kommer med den nye helterollen.

Slåsskjempen Don Piraja med bytte i «Barske bøller». (DreamWorks/UIP )

Ulven er slett ikke forberedt på hvor bra det føles å endelig bli behandlet som en respektert samfunnsborger, og han begynner dessuten å utvikle følelser for guvernøren Diane. Kanskje det er på tide å legge den kriminelle karrieren på hylla, og isteden satse på gode gjerninger? I en mer tradisjonell barnefilm ville alt ligge godt til rette for en klam moralleksjon, men «Barske bøller» tar isteden noen forholdvis uventede retninger – mens gjengen fintes ut av en smålig superskurk som planlegger tidenes mest ambisiøse millionkupp, og blir dømt for en forbrytelse de for en sjelden gangs skyld ikke har begått. Noe som involverer en mektig meteorstein, gråtende barnehjemsbarn og rundt en milliard hjernevaskede zombie-marsvin.

[ Norske storfilmer kommer tett over sommeren – «Narvik» kan bli utsatt til 2023 (+) ]

Dreamworks Animation har de siste årene nøyet seg med å forlyste smårollingene med sine likegyldige «Trolls»- og «Boss Baby»-filmer, men «Barske bøller» sikter inn en litt eldre aldersgruppe. Dette minner mer om studioets tidligere dataanimasjoner, som «Over hekken» (2006) og «Madagaskar»-serien. Balansegangen mellom barnevennlig ablegøyeri og moro for oss voksne er bedre kalibrert: ungene får sitt med sang, dans og mye gjøgling med promp. Mens foreldrene kan sette pris på referansene til «Reservoir Dogs», «Pulp Fiction» og en lang rekke klassiske kuppfilmer. Den franske regidebutanten Pierre Perifel holder tempoet så høyt at vi knapt rekker å legge merke til at historien er i tynneste laget, og han iscenesetter alt med oppriktig entusiasme. «Barske bøller» har noen inspirerte innslag med absurde opptog og perfekt timet slapstick, som i alle fall fikk meg til å flire mer enn jeg pleier å gjøre av denne typen dataanimasjoner.

[ Det supre piggsvinet Sonic slår seg løs på kino til glede både for småtasser og oss fullvoksne ]

Fullvoksne filmanmeldere er normalt ikke disponert til å sette pris på norske dubbespor, som i de fleste tilfeller er en bedrøvelig dårlig erstatning for originalversjonene. I dette sjeldne unntakstilfellet fungerer imidlertid den norske stemmeleggingen helt smertefritt, takket være en forholdvis sprek oversettelse og solid innsats fra blant andre Christoffer Staib, Espen Beranek Holm og Silya Nymoen. Så bra jobba, selv om vi selvsagt hadde foretrukket å oppleve originalversjonen med Sam Rockwell, Marc Maron og Richard Ayoade. Det er hittil publisert femten «The Bad Guys»-bøker, så det er åpenbart at Dreamworks satser på at dette bare er starten på en ny filmserie – og det er sannelig lett å se potensialet.