Ingen gode gjerninger forblir ustraffet

«En helt» (5 av 6)

Regi: Asghar Farhadi.

Iran/Fra – 2021

Mens mer samfunnskritiske filmskapere som Mohammad Rasoulof og Jafar Panahi har blitt strengt straffet av Irans myndigheter, har Asghar Farhadi hittil klart å slingre seg unna det teokratiske regimets vrede. Som høyt respektert kulturambassadør er det lett å mistenke at Farhadi er tildelt visse privilegier som ikke er forunt hans mindre profilerte kollegaer: han har tross alt sanket Oscar-statuetter for mesterlige «Nader og Simin – et brudd» (2011) og «En handelsreisende» (2016). Farhadi er samtidig veldig påpasselig med å ikke rette søkelyset mot iranske myndigheter, og manøvrerer seg snedig rundt statssensuren. Han utforsker isteden mer universelle temaer rundt personlige konflikter og etiske veivalg, som forteller oss mye innsiktsfullt om hverdagen i Iran uten å si noe konkret kritisk om hvordan samfunnet styres. Så frem til nå har han unngått å bli straffeforfulgt, men det kan forandre seg med «En helt». Ikke fordi filmen tar for seg kontroversielle temaer, men fordi Farhadi er viklet inn i et plagiatsøksmål fra en av sine filmstudenter.

Mellom filmprosjektene underviser Farahdi i regi på Karnamech kultur- og kunstinstitutt i Teheran, der eleven Azadeh Masihzadeh lagde en avgangs-dokumentarfilm om Mohammad Reza Shokri - som leverte tilbake en veske full av penger han hadde funnet mens han var på perm fra et gjeldsfengsel. Resultatet ble dokumentaren «All Winners, All Losers» (tilgjengelig på YouTube og vel verdt en titt), som har påfallende likhetstrekk med Asghar Farhadis «En helt». Det føles litt spesielt at en filmskaper kjent for å utforske moralske veivalg i grånyanser selv tilsynelatende har opptrådt såpass uetisk, men siden rettssaken fortsatt pågår bør vi sikkert være forsiktige med å trekke noen bastante konklusjoner.

Amir Jadidi og Sahar Goldoust spiller de fremste rollene i «En helt» av Asghar Farhadi, som nå har norsk kinopremiere. (Ymer Media)

Uansett interessant at denne dokumentaren tok for seg samfunnskritiske temaer rundt statlig korrupsjon, byråkratisk inkompetanse, religiøs dobbeltmoral og fattigdommens konsekvenser, som Asghar Farhadi aldri verden kunne ha utforsket uten å ha havnet på drittlista til iranske myndigheter. Så isteden har han i kjent stil formet «En helt» om til noe mer tvetydig og psykologisk kompleks, der menneskelig beteende plasseres under lupen i alle sine brysomme grånyanser. Den fraskilte skiltmaleren Rahim (Amir Jadidi) har tilbragt de siste tre årene i gjeldsfengsel i utkanten av poesi- og rosebyen Shiraz, og slippes ut på to dagers perm for å rydde opp i de økonomiske problemene.

Han prøvde å starte sin egen bedrift med penger fra lånehaier, og etter at forretningspartneren stakk av med kassaskrinet satt Rahim igjen med regningen. Å bli kastet inn i fengsel har ikke akkurat gjort det lettere for ham å skrape sammen penger, men et lite hverdagsmirakel tilbyr Rahim en utvei. Kjæresten Farkhondeh (Sahar Goldoust) har funnet en skulderveske med gullmynter på en bussholdeplass, som kan dekke gjelden. Like før pengene skal betales til kreditoren får Rahim tilsynelatende samvittighetskvaler, og velger isteden å levere gullmyntene tilbake. Han klistrer opp lapper i området for å spore opp eieren som mistet dem, og drar tilbake til gjeldsfengselet for å sone resten av straffen. Denne tilsynelatende selvoppofrende, noble handlingen fanger oppmerksomheten til fengselsledelsen, som kontakter media og arrangerer et TV-intervju på lokalnyhetene. Rahim blir hyllet for sin beskjedne anstendighet på sosiale medier, og får enorm støtte i lokalmiljøet.

Sahar Goldoust i «En helt». (Ymer media)

Livet til Rahim snus på hodet; Han slippes ut på prøve og tilbys en ny jobb, mens en veldedig organisasjon starter en innsamlingsaksjon for å få betalt ned deler av gjelden hans. Kreditoren som sendte Rahim i fengsel viser seg å være eks-svogeren Bahram (Mohsen Tanabandeh), en muggen stabeis som bærer på mye bitterhet over at Rahim skilte seg fra søsteren hans. Bahram nekter plent å ettergi deler av gjelden, overbevist om at Rahim er en upålitelig lurendreier som har diktet opp historien om gullmyntene for å plassere seg selv i et altruistisk lys. Han sår samtidig et frø av tvil som også blomster hos oss i publikum. Kanskje Rahim ikke er den han gir seg ut for å være? En mild optimist med et fårete smil og avvæpnende vennlig fasade, som er såpass unnvikende i sin oppførsel til at vi ikke helt stoler på ham. For er det ikke egentlig litt mistenkelig at Rahim først valgte å spore opp eieren av gullmyntene etter at han oppdaget at kursen hadde sunket, og verdien ikke ville være nok til å dekke gjelden hans? Føles det ikke litt tvilsomt at han stadig dytter den psykisk utviklingshemmede sønnen Siavash (Saleh Karimaei) inn i rampelyset, og spiller på sympatien over hans markante taleproblemer? Og selv hvis Rahim hadde hundre prosent hederlige intensjoner: fortjener han egentlig å bli hyllet som en helt for å ha gjort det samme som alle anstendige mennesker forventes å gjøre?

«En helt» holder oss i konstant uvisshet mens nye overraskelser dras frem. Vi tar stadig Rahim i hvite løgner: først mens han utbroderer historien sin med dramatisk overdrivelser, senere med desperate usannheter som vokser helt ut av kontroll. Et annet sentralt spørsmål er hvorvidt Asghar Farhadi fortjener å bli hyllet som en meterregissør for en historie han etter alt å dømme stjal fra en av sine kvinnelige studenter, og deretter prøvde å true til stillhet – men la oss ta den diskusjonen etter at det iranske rettssystemet har sagt sitt. Helt uavhengig av alt sånt er «En helt» tettpakket av tvetydige nyanser og fascinerende helt frem til den bittersøte slutten.